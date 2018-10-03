Facebook звинувачують у незаконному зборі даних про дітей в Messenger Kids

Коаліція груп із захисту прав дітей та споживачів у середу звинуватила компанію Facebook у незаконному зборі даних про дітей з допомогою їхнього мобільного додатка Messenger Kids, повідомляє видання The Hill.

У скарзі, поданій Федеральною торговою комісією США (FTC), Кампанією за вільне від реклами дитинство (CCFC) та іншими організаціями, стверджується, що інформація про практику конфіденційності є надто невизначеною, що дозволяє Facebook ділитися даними про дітей з третіми сторонами.

Групи стверджують, що Messenger Kids порушує Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), оскільки не гарантує, що дорослий, який дає дитині дозвіл на використання додатка, насправді є опікуном користувача.

Найкращий вибір для батьків очевидний: тримайте дітей подалі від Facebook

«У той час, як є докази того, що надмірне використання соціальних мереж негативно впливає на добробут дітей та підлітків, Facebook намагається залучити дітей до п'яти років, – заявив виконавчий директор CCFC Джош Голін. – Вони розповідають батькам, що Messenger Kids призначений для безпечного використання дітьми, але вони навіть не відповідають найбільш базовим вимогам закону про конфіденційність. Найкращий вибір для батьків очевидний: тримайте дітей подалі від Facebook».

Додаток дозволяє дітям спілкуватися з іншими користувачами Messenger Kids і вимагає від батьків налаштувати для них обліковий запис

Facebook представила сервіс у грудні, призначений для дітей віком від 6 до 12 років, які занадто юні, щоб створювати обліковий запис у соціальній мережі. Додаток дозволяє дітям спілкуватися з іншими користувачами Messenger Kids і вимагає від батьків налаштувати для них обліковий запис.

У скарзі сказано, що механізм згоди в додатку можна легко обдурити, що дозволяє дитині легко обійти його та створити обліковий запис без допомоги батьків або дорослим створити підроблений дитячий обліковий запис.

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