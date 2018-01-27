Запланований російський трубопровід загрожує енергетичній безпеці Європи, вважають США

Сполучені Штати бачать запланований газопровід Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною як загрозу для енергетичної безпеки Європи, заявив в суботу державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Польща, Україна та балтійські країни побоюються, що цей трубопровід збільшить залежність Європи від російського газу та забезпечить Кремлю додаткові доходи на мільярди доларів для фінансування подальшого військового посилення напруження на кордонах ЄС.

«Як і Польща, Сполучені Штати виступають проти газопроводу Nord Stream 2. Ми вважаємо, що це підриває загальну енергетичну безпеку та стабільність у Європі», – заявив Тіллерсон на спільній прес-конференції з польським міністром закордонних справ у Варшаві.

«Наша опозиція керується нашими спільними стратегічними інтересами», – сказав він.

Сполучені Штати вже накладали санкції на російські компанії за участь Москви в українській кризі, а також іноземні компанії, які інвестують в російську енергетику або допомагають їй.

Польща, яка є членом Євросоюзу з 2004 року, вважає Росію своєю потенційно найбільшою загрозою, особливо з моменту, коли Москва анексувала Кримський півострів у 2014 році.

Росія також бере участь у тривалій громадянській війні в Сирії, яка вбила сотні тисяч людей, вигнала мільйони з їхніх домівок і підсилила кризу біженців у Європейському Союзі.

Північні нації вже висловили занепокоєння з приводу того, що трубопровід буде закладено поблизу балтійських берегів.

Але Німеччина та Австрія більше зосереджувалися на комерційних перевагах отримання дешевого газу з Росії.

Німецькі енергетичні групи Uniper і Wintershall, австрійська OMV, англо-голландська група Shell та французька компанія Engie інвестували в 1,225 км трубопроводу, який має перекачувати більше російського газу через Балтійське море.

Польща, яка після Другої світової війни провела чотири десятиліття під радянським пануванням, все ще імпортує російський газ, щоб задовольнити приблизно дві третини свого споживання.

Але вона інвестувала в термінал зрідженого природного газу (СПГ) на узбережжі Балтики, щоб диверсифікувати постачання та планувати будівництво газопроводу до Норвегії. У листопаді Польща підписала довгострокову угоду про придбання СПГ від Сполучених Штатів.

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо енергетичну диверсифікацію та безпеку Польщі», – сказав Тіллерсон.

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