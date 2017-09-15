Російський NordStream II може залишитись без грошей через санкції США - Forbes

Розширюючи санкції проти Росії, Конгрес США також хотів врятувати Україну від помсти Росії на ринку газу, поширивши санкції на проект NordStream II, пише Forbes. Газпром запропонував побудувати Nord Stream II, коли стало ясно, що Україна віддаляється від Росії.

Через санкції, щонайменше, одна з компаній, яка планувала фінансувати газпромівський проект, тепер переконана, що це стало надто ризикованим, повідомляє видання.

"Санкції зробили фінансування проекту Nord Stream II практично неможливим", - заявив керівник OMV Рейнер Сілі Forbes.

"Російські та азійські банки можуть обійти санкції, однак, навряд чи вони зможуть знайти фінансування достатнє, щоб покрити 70% вартості проекту Nord Stream", - заявив Сілі в коментарі Frobes.

В такому випадку, за умовами консорціуму, інші партнери змушені будуть забезпечити це фінансування. Сілі натякнув Forbes, що це буде складно зробити, якщо європейські та американські банки відмовляться фінансувати санкційний трубопровід.

Проект коштує 9,5 мільярдів євро. В квітні 2017 року Газпром підписав контракт з європейськими партнерами: французькою Engie; OMV; Royal Dutch Shell та німецькими Uniper та Wintershall на надання 4,75 мільярдів євро.

Це фінансування - під загрозою, бо, якщо OMV не переконає європейців позичити гроші і піти на ризик санкцій, компанія муситиме використати власні ресурси, або шукати гроші поза Європою.

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