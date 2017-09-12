Російському "Газпрому" знову потрібна Україна – Forbes

Трубопровід Nord Stream закритий на ремонтні роботи в Балтійському морі і тепер шлях через Україну є єдиною реальною альтернативою для Росії, щоб дістатись до газового ринку Європи, пише видання Forbes.

Найбільшому експортеру газу Росії знову потрібен його старий партнер – "Нафтогаз", щонайменше до завершення будівництва трубопроводу Nordstream II, повідомляє Forbes.

"Нафтогаз" підтвердив, що росіяни повернулись. "Газпром" збільшив заявку на транзит цими вихідними до 315 мільйонів кубічних метрів газу. Добова заявка збільшилась на 47 мільйонів кубометрів за останні сім днів, повідомляє "Нафтогаз".

Це принесе Україні більше грошей від Росії, зауважує Forbes. Нафтогаз, зі свого боку, запевняє: «НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити виконання збільшених заявок в повному обсязі, хоча такі значні коливання обсягів транзиту не передбачені умовами контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом"».

Плановий ремонт Nord Stream триватиме 11 днів. А от українська система не закривається на ремонт, що робить її однією з найбільш надійних газотранспортних систем Європи, зазначає видання.

Однак через "розлучення Києва та Москви" а також введення санкцій, "Газпром" швидко знайшов альтернативу "Нафтогазу", підтримуючи проект "Турецький потік", який будує турецький BOTAS Petroleum, а також просуваючи будівництво Nord Stream IІ у партнерстві з Wintershall, OMV, Engie та Shell.

"За січень-серпень поточного року через газотранспортну систему України для європейських споживачів надійшло 61,9 млрд куб. метрів природного газу, що на 23,4% більше, ніж торік та на 45,6 % більше, ніж у 2015 році", - повідомляє "Нафтогаз". Більшість цього газу надійшла від "Газпрому", який є основним клієнтом "Нафтогазу".



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