КНДР попередила про плани запустити ракети в напрямку острова Гуам

Північна Корея відкинула попередження президента Дональда Трампа вдатися до військових дій проти КНДР, якщо вона погрожуватиме Сполученим Штатам.

Трамп, несподівано для своїх критиків і прихильників, обіцяв атакувати Північну Корею, вдаючись до риторики, яка притаманна скоріше північним корейцям.

Командувач стратегічних ракетних сил КНДР заявив державному агентству новин, що «щирий діалог» з президентом Трампом неможливий, називаючи його людиною , яка позбавлена здорового глузду, і додав, що лише «абсолютна сила» може змусити його до співпраці.

Конамандувач також сказав, що до середини серпня військові керівники завершать опрацювання плану про запуск чотирьох ракет середньої дальності, відомих як Hwasong 12, у напрямку американської території в Тихому океані Гуам, де розташовані важливі бази військово-повітряних і військово-морських сил. Після польоту над Японією, як передбачається, ракети впадуть у води океану за 30-40 кілометрів від узбережжя острова.

Північнокорейські ЗМІ заявили, що цей план, незвичайний щодо подробиць, буде переданий лідеру країни Кім Чен Ину, і чекатиме на його наказ.

Міністр оборони США Джин Маттіс заявив у середу, що Північна Корея ризикує тим, що буде знищена, якщо розпочне війну, і заявив Пхеньяну, що він мусить відмовитися від планів про виготовлення ядерної зброї.

Американський міністр додав, що Північна Корея повинна «припинити думати про дії, які могли б покласти край режиму і довести до знищення його народу.

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