Тіллерсон прокоментував погрози КНДР: "Американці можуть спати спокійно"

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Трамп намагався надіслати Північній Кореї сильний сигнал на мові, "яку Ким Чен Ин зрозуміє". Він також вважає, що американці "можуть спати спокійно вночі" і не турбуватися про "риторику останніх кількох днів".

«Що стосується Північної Кореї, США та міжнародне співтовариство насправді мали досить хороший тиждень. Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію щодо зміцнення санкцій проти Північної Кореї, при чому Китай та Росія приєдналися до нас у цьому голосуванні. Потім на форумі АСЕАН було багато сильних тверджень, які, я вважаю, також мали вплив на те, щоб глобальне співтовариство висловило свою точку зору, що Північна Корея дійсно потребує відмовитися від цієї програми. Отже, я думаю, у відповідь на це, риторика Північної Кореї стала гучнішою і гучнішою та більш загрозливою. Я думаю, що те, що зробив президент, це надіслав сильний сигнал Північній Кореї на мові, яку Ким Чен Ин зрозуміє, оскільки здається, що він не розуміє дипломатичної мови», - заявив державний секретар США.

«Я думаю, американці можуть спати спокійно вночі і не турбуватися про цю риторику останніх кількох днів. Я думаю, що президент, знову ж таки, як головнокомандувач, вважав за необхідне зробити дуже сильну заяву безпосередньо Північній Кореї. Але, я думаю, що президент таким чином підтвердив, що США мають можливість повністю захистити себе від будь-якого нападу та захистити наших союзників. І ми це зробимо. Тож, американський народ може спати спокійно вночі», - додав Тіллерсон.

Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп публічно заявив, що будь-яка погроза США з боку Південної Кореї буде зустрінута «вогнем і люттю», в Пхеньяні повідомили, що «серйозно розглядають» план завдання ракетного удару по американській території Гуам, де розташовані військові бази, на яких, як вважається, зберігається найбільший – поза материком - арсенал ядерної зброї США.

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