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Уряд США схвалить однодозову вакцину Johnson & Johnson - експерти наголошують на її ефективності

Федеральний регулятор США повідомив, що планує швидко схвалити використання вакцини від COVID -19, розробленої компанією Johnson & Johnson. Відповідне рішення може бути ухвалено вже в суботу.

У п'ятницю консультативна група Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA), проаналізувала результати тестів вакцини і рекомендувала її до використання для людей у віці 18 років і старше, оскільки переваги використання вакцини переважують ризики.

На відміну від двухдозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози, її можна зберігати в звичайному холодильнику, тому її буде легше поширювати.

Тести, в яких взяли участь 44 тис осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%: у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. Однак експерти закликають не надавати цьому великої уваги, оскільки тести Pfizer і Moderna були проведені до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а тести Johnson & Johnson - тоді, коли ці штами набули широкого поширення.

Урядовий аналіз, як повідомляють американські ЗМІ, вказує, що є безпечною та ефективною, особливо проти складних випадків.

Американська професорка біології Моріін Ферран привітала появу нової схваленої урядом вакцини.

"Хоча загальна ефективність вакцин Moderna та Pfizer вища, ніж Johnson & Johnson, не чекайте доки ви зможете отримати вакцину, яка вам подобається... Вакцина Johnson & Johnson майже настільки ж хороша, як і вакцини базовані на mRNA для попередження серйозної хвороби, і це єдине, що має значення", - відзначила дослідниця.

"Кожна доступна вакцина наближає нас до завершення пандемії. Ми всі можемо наблизити цю мету, використовуючи маски, дотримуючись соціального дистанціювання з людьми, з якими не живемо під одним дахом, та отримуючи щеплення, коли настає наша черга", - твітує у суботу конгресмен-демократ Майк Квіглі.

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що готова негайно почати поставки вакцини після отримання дозволу на її застосування і що здатна надати 20 млн доз до кінця березня.

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