Як живеться Манафорту за ґратами в США

За даними ЗМІ, екс-радник Януковича перебуває у VIP-камері, проте зустрічі з родичами можуть бути лише раз на тиждень – годину за захисним склом

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, якого за рішенням суду взяли під варту, від п’ятниці перебуває у федеральній тюрмі.

Про умови утримання екс-радника президента України Януковича розповів телеканал CNN.

Під вечір у п’ятницю 15 червня, білий автофургон під’їхав до зеленодахової будівлі в’язниці, що розташована за кілька кілометрів від річки Раппаганнок у Вірджинії.

У машині сидів колишній голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт.

Три години раніше він сидів в залі суду у Вашингтоні, де суддя Еймі Берман Джексон скасувала його перебування під домашнім арештом після того, як адвокати спеціального прокурора Роберта Мюллера повідомили, що Манафорт намагався впливати на свідків і перешкоджав правосуддю. Його перебування під домашнім арештом відбувалося під заставою. Пола Манафорта і його ділового партнера Ричарда Ґейтса звинувачують у кількох справах, у тому числі - у відмиванні грошей і лобіюванні інтересів іншої держави, не зареєструвавшись у США.

Пол Манафорт, за даними, 17 разів приїжджав в Україну у 2014 і 2015 роках для роботи на виборах.

Як заявила суддя Джексон, Манафорт залишатиметься під вартою до часу початку судового процесу над ним у вересні.

В американській федеральній системі, якщо його тоді визнають винним і посадять у в’язницю на термін, який, згідно з юридичними документами, може становити до 305 років позбавлення волі, навряд чи 69-річний Манафорт може надіятися на життя на свободі у майбутньому.

Після оголошення про його арешт у п’ятницю, співробітники правоохоронних органів взялися за виконання рішення судді. Вони сконфіскували у Манафорта пояс, гаманець і краватку. Чоловік, який колись витратив 130 тисяч доларів у магазині стильного чоловічого одягу у каліфорнійському Беверлі-Гіллсі, залишився без комфортів, до яких він звик. Відтак – він зник. Під вартою співробітників правоохоронних органів, його повели бічними коридорами до підвалу будинку суду, де його утримували протягом 5 годин. Його адвокати, дружина і друзі - від’їхали. Журналісти, фотографи та люди, які зібралися перед будівлею - також розійшлися. Пол Манафорт залишився сам у присутності вартових, які готували його до переїзду.

Цього літа у Пола Манафорта нове житло – в’язниця Northern Neck, в якій разом з ним утримуються понад 500 людей. Згідно з повідомленням на веб-сторінці карального закладу, Манафорту призначили VIP-камеру. Деякі видання пожартували, що це камера «для важливих в’язнів» - V ery I mportant P risoners. У таких умовах, як зазначає CNN, станом на 16 червня перебував тільки Пол Манафорт.

Йому було надано номер 45 343. На судові слухання колишній голова штабу Трампа ходитиме у виданому в’язницею комбінезоні (мабуть оранжового кольору), а коли він постане перед присяжними, йому дозволять одягнути одяг, який йому принесуть родичі.

Зазначається також, що члени родини Пола Манафорта та його друзі можуть відвідувати його протягом години раз на тиждень. Однак, ці зустрічі будуть «безконтактними», тобто - через захисне скло.

Особи, які обізнані з умовами в North Neck Regional Jail, описують їх як «пекло», де з ув’язненими поводяться «гірше, ніж з худобою».

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