Загадковий партнер Пола Манафорта – Костянтин Килимник

Що відомо про колишнього керівника київського офісу Пола Манафорта





Колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт зробив кілька спроб вплинути на свідків за відкритими проти нього справах, заявили в понеділок прокурори.



У поданих до суду документах прокурори, які працюють на спецпрокурора Роберта Мюллера, написали, що Манафорт і пов'язана з ним людина «неодноразово» виходили на двох свідків у спробі вплинути на їхні свідчення.



У судових документах ім'я соратника не називається - він фігурує в них як «Обличчя А». При цьому прокурори відзначили, що цей псевдонім використовувався стосовно тієї ж людини і в попередніх документах щодо даної справи.



«Обличчям А» називався Костянтин Килимник - давній соратник Манафорта. Це дуже закрита фігура. У соціальних мережах практично неможливо знайти його фотографію, а інтерв'ю з ним - рідкість. У 2017 році Костянтин Килимник дав інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Крістоферу Міллеру, воно стосувалося плану повернення Януковича з Росії в Україну, нібито розробленого Килимником.



У статті Радіо Свободи йдеться, що у Килимника подвійне громадянство: російське та українське. Інформація про те, що він навчався на військового перекладача в Росії, послужила для багатьох підставою вважати, що він пов'язаний з ГРУ. Сам Килимник в тому ж інтерв'ю це заперечує.

Видання Bloomberg, в свою чергу, відзначає, що Килимник, принаймні до 2016 року, зберігав контакти з цією структурою. За наявною інформацією, в той час, коли Манафорт брав участь у передвиборчій кампанії Трампа в травні 2016 року, він зустрічався з Костянтином Килимником. У судових документах говориться, що в серпні 2016 року Манафорт обговорював з ним злам електронної пошти Національного комітету Демократичної партії, і Килимник стверджував, що він зіграв певну роль в запобіганні прийняття поправки до виборчої платформи Республіканської партії про надання Україні військової допомоги.



Українські ЗМІ відзначають, що на початку 2000-х Килимник працював в Міжнародному республіканському інституті - некомерційній організації, що базується у Вашингтоні, де займався питаннями Росії. В МРІ підтвердили «Голосу Америки», що Костянтин Килимник працював в московському офісі з 1995 по 2005. Свою діяльність він починав у якості перекладача, однак виконував і іншими завдання. Якими саме - в Міжнародному республіканському інституті не уточнили.



Згідно з публікацією Радіо Свобода, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр. Після обрання Януковича Килимник майже весь час провів в адміністрації президента, де допомагав Манафорту.



З 2016 Манафорт і Килимник підтримували зв'язок. Так, за повідомленням американських ЗМІ, Манафорт також зв'язувався з Килимником і пропонував приватні брифінги в справі виборчої кампанії для Дерипаски.



Манафорт, згідно з судовими документами, оплачував послуги Килимника. У 2013-2014 Килимник отримав більше 500 000 доларів. За наявною у нас інформацією, він був посередником у самих делікатних політичних справах Манафорта по обидва боки океану.



За повідомленнями ЗМІ, листування з Манафортом Килимник вів аж до листопада 2017-го року. В останніх листах обговорювався текст статті про роботу Манафорта в Україні.

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