Влада США ретельніше перевірятиме пасажирів прямих авіарейсів

Міністерство внутрішньої безпеки США посилює перевірку пасажирів на усіх прямих рейсах до Америки.

Про це напередодні заявив очільник відомства Джон Келлі.

Ноутбуки провозити можна, однак усі електронні пристрої будуть посилено оглядати, та і загалом ретельніше оглядатимуть пасажирів. А на додачу посилять безпекові протоколи навколо літаків та зон перебування пасажирів.

Також йдеться про більше використання передових технологій з метою безпеки пасажирів та збільшення кількості перевірок патрулями зі службовими собаками.

На повне запровадження плану знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців – кажуть в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Нововведення стосуються 280 аеропортів у 105 країнах світу, звідки до Сполучених Штатів є прямі рейси, зокрема й України. Посилені заходи безпеки запроваджують через підвищений рівень терористичної загрози у світі.

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