Новий директор ФБР захистить Бюро від політичних впливів, вірять сенатори США

Сенат затвердив Кристофера Рея на посаду очільника ФБР. Попереднім директором ФБР був Джеймс Комі, звільнений президентом Трампом під час розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори.

"ФБР заслуговує на лідера з сумлінням та рішучістю, необхідними для такої серйозної місії. На мою думку, пан Рей виявив саме такий характер. Ці якості особливо важливі зараз, адже ще ніколи верховенство права та наші правоохоронні установи не були під такою загрозою політичного втручання, і це починається згори", - сказав сенатор Ричард Блументаль в коментарі АР.

"Зараз, як ніколи, Бюро потребує рішучого та незалежного керівника, - сказав сенатор Шелдон Вайтгауз, - Кристофер Рей запевнив нас, що він може бути таким лідером", повідомляє The New York Times.

Директора ФБР призначають на 10 років, і від нього очікується об’єктивність та незаполітизованість. З деяких важливих питань погляди Рея не співпадають з поглядами Трампа, зазначає vox.com. Так, під час слухань, Рей наголосив, що він не вважає, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручанні Росії до президентських виборів США, займається «полюванням на відьом» - вираз,який раніше використовував президент Трамп по відношенню до розслідування. "Я не вважаю, що директор Мюллер займається полюванням на відьом", - сказав Рей сенатору-республіканцю Ліндсі Ґрему під час слухань з затвердження Рея на посаді. Рей також зазначив, що Росія діяла ворожим чином по відношенню до Сполучених Штатів, коли намагалась втрутитись до президентських виборів 2016 року.

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