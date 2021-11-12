Очікується, що новий уряд Чехії займе більш жорстку позицію щодо Китаю та Росії

Група партій, які зараз працюють над формуванням наступного чеського уряду, охоплює широкий політичний спектр від консервативних до ліберальних сил, але всі вони, схоже, декларують прихильність демократичним принципам, які підтримував президент-засновник країни Вацлав Гавел. І це, каже колишній помічник Гавела, може бути поганою новиною для Китаю та Росії.

Гавел, ерудований драматург, чиї твори та дисидентська діяльність допомогли підірвати комунізм у Європі, «був би дуже задоволений» станом своєї країни після парламентських виборів минулого місяця, каже Іржі Пехе, який був радником колишнього президента Чехії наприкінці 1990-х. Гавел помер у 2011 році.

Вибори позбавили посади прем’єра-популіста-мільярдера Андрея Бабіша, а його партнери по коаліції, соціал-демократи і комуністи, взагалі залишились поза парламентом. У четвер Бабіш офіційно подав заяву про відставку президенту країни Мілошу Земану. Тим самим він відкрив шлях до формування нового уряду для Петра Фіали, голови Громадянської демократичної партії та лідера коаліції 5 партій, яка перемогла на виборах.

Як повідомляли у жовтні у "Радіо Свобода", з посиланням на видання Ceske Noviny, проект програми нової владної коаліції Чехії передбачає ревізію відносин із Китаєм і Росією.

Повідомляється також, що коаліція хоче ухвалити «закон Магнітського» – підтриманий кількома західними демократіями документ, який передбачає санкції проти представників російської влади, причетних до порушення прав людини.

Як відзначає видання, відносини Москви і Праги погіршилися після того, як чеська влада заявила про причетність російського ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Прага після цього вислала 18 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві. У травні 2021 року уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли лише США і Чехія.

Екс-радник Гавела, Пехе каже, що очікує, що нова коаліція, незважаючи на світоглядні розбіжності, обстоюватиме зовнішню політику орієнтовану на права людини та ідеали демократії, які сповідував Гавел.

«Принаймні протягом наступних чотирьох років» Пекіну та Москві не буде так легко, як в останні роки, сказав Пехе в інтерв’ю «Голосу Америки».

Обриси того, що може чекати на країну попереду, можна було побачити минулого року під час візиту на Тайвань чеських високопосадовців на чолі з президентом Сенату Мілошем Вистрцилом, давнім членом правоцентристської Громадянської демократичної партії Фіали, відомої під чеською абревіатурою ODS.

«До поїздки я знав, що моє рішення відвідати Тайвань не було підтримано найвищими конституційними представниками Чеської Республіки», – сказав Вистрцил в інтерв’ю «Голосу Америки». Серед критиків візиту був і Земан, чиї теплі стосунки з китайським колегою Сі Цзіньпіном були високо оцінені посольством Китаю в Празі.

Але Вистрцил сказав, що, як політик, повинен робити те, що вважає найкращим для країни. "Йдеться також про те, що добре для країн навколо нас. Я дійшов висновку, що візит до Тайваню відповідає інтересам як Чехії, так і Тайваню", - заявив він.

Під час поїздки, до Вистрцила приєдналися чеські законодавці та політики, зокрема Зденек Гржиб, мер Праги та член лівої Піратської партії, яка також входить до коаліції. Обох політиків сфотографували за пивом у пабі в чеському стилі в Тайбеї. Це стало прообразом коаліції лівих і правих, яка проявилась на виборах минулого місяця у Чехії.

Пекін також має підстави для занепокоєння щодо Яна Ліпавського, іншого члена Піратської партії, якого розглядають як кандидата на посаду керівника МЗС Чехії. У нарисі, опублікованому під час посилення пандемії коронавірусу в березні 2020 року, Ліпавський попередив про «панду-пропагандиста» і передбачив, що Китай намагатиметься заперечити будь-яку відповідальність за всесвітнє поширення COVID-19.

Він також засудив «китайський і російський клієнталізм» як напад на чеську демократію.

Якщо новий чеський уряд все-таки повернеться спиною до Китаю та Росії, він, ймовірно, знайде підтримку своїх позицій навіть серед членів партій, які програли на виборах.

Серед тих, хто поділяє скептичне ставлення до двох авторитарних країн - Томаш Петржічек, колишній міністр закордонних справ Чехії, який програв у боротьбі за лідерство у Соціал-демократичній партії.

Відомо, що він виступав проти плану Земана дозволити російським компаніям брати участь у торгах щодо ключового проекту у сфері ядерної енергетики, Петржічек також вважає, що політичний вектор Пекіна не можливо поєднати з демократичними ідеалами Чехії.

«Можна сказати, що я проти Пекіна», – сказав він у широкому інтерв’ю «Голосу Америки» з Праги.

Демократія, зазначив Петржічек, є невід'ємною частиною Соціал-демократичної партії, і він не бачить причин, чому партія лишалась осторонь, коли йдеться про те, до якого табору має приєднатися країна. Той факт, що позиція партії з приводу цього критичного питання не була чіткою, призвів до її поразки на загальнонаціональних виборах до законодавчих органів, заявив. Цієї думки дотримується і Пехе, колишній помічник Гавела.

Петржічек сказав, що звернув увагу на націоналістичний тон недавньої риторики китайського уряду; він вважає, що — у поєднанні з агресивністю Китаю на міжнародній арені та репресіями всередині самої країни — це суперечить принципам соціал-демократичних партій та ідеалам, які проголошують у комуністичних партіях.

Міцна демократія Тайваню, з іншого боку, «заперечує» твердження Пекіна про те, що китайським народом і суспільством може керувати лише однопартійний режим, який знаходиться «десь між авторитаризмом і тоталітаризмом», – сказав Петржічек.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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