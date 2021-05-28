NYT називає депутата Андрія Деркача у повідомленні про розслідування впливу на вибори у США

Американська газета New York Times повідомляє, що федеральна прокуратура США в Брукліні разом з Федеральним бюро розслідувань вивчає підозри про дії низки українських посадовців та політиків у межах розслідування спроб закордонного впливу на президентські вибори у Сполучених Штатах 2020 року.

Публікація 27 травня посилається на «обізнаних у справі» неназваних осіб і повідомляє, що там «зокрема йдеться про використання Рудольфа Джуліані для поширення оманливих тверджень про президента Байдена і схиляння виборів на користь Дональда Трампа».

Не ясно, чи бруклінські прокурори висуватимуть судові обвинувачення комусь з українців.

Колишній адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який стверджує, що він став жертвою політичних переслідувань, перебуває під окремим розслідуванням його дій в Україні.

New York Times пише, що значна частина американських розслідувань закордонного впливу на вибори зосереджується на діях спецслужб Росії.

Газета вказує, що бруклінське слідство зосереджене на ролі Андрія Деркача, депутата Верховної ради України, але зауважує, що зараз не відомо, чи прокуратура висуватиме судові обвинувачення комусь з українських громадян.

Американський уряд ще раніше звинуватив Андрія Деркача та низку наближених до нього осіб у причетності до «російської кампанії дезінформації» та оголосив щодо тих людей санкції.

Міністерство фінансів США тоді назвало Деркача «активним упродовж понад десятиріччя російським агентом».

У серпні 2020 року директор Національної контррозвідки США назвав Андрія Деркача «проросійським парламентарієм», який «поширював твердження про корупцію, зокрема, розголошуючи злиті телефонні розмови, щоб зашкодити президентській кампанії Байдена, а також Демократичній партії».

Американські представники стверджували, що ті записи були змонтовані так, щоб вводити в оману.

Інформація, що на думку деяких опонентів Джо Байдена мала б компрометувати політика, стосувалася зокрема його сина Гантера Байдена, який кілька років був членом ради директорів української газовидобувної компанії Burisma.

Представники американської розвідки, нагадує газета, «оприлюднювали неодноразові застереження про пана Деркача та інших українців, яких, на їхню думку, російська розвідка використовували для поширення дезінформації прямо, або через дружніх до Москви олігархів».

Андрій Деркач, випускник російської Академії ФСБ, з середини 90-х років перебував на ключових державних посадах в Україні, а зараз вчергове обраний депутатом Верховної ради від округу в Сумській області.

Деркач називає себе борцем з корупцією і проти того, що він називає впливом США в Україні.

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