У США хочуть посилити обмеження на продажі електронних сигарет

Регулятори охорони здоров'я США просувають план, спрямований на те, щоб обмежити доступ підлітків до електронних сигарет, встановивши обмеження на продаж більшості ароматизованих продуктів для паління у магазинах і в Інтернеті.

Нові принципи, запропоновані вперше в листопаді, є останніми зусиллями уряду, спрямованими на те, щоб змінити те, що чиновники охорони здоров'я називають епідемією серед неповнолітніх.

Електронні сигарети зазвичай нагрівають ароматизований розчин нікотину до парів, що вдихаються. Федеральний закон забороняє продавати їх особам, які не досягли 18 років, але кожен 5-й старшокласник повідомляє про використання електронних сигарет, згідно з останнім дослідженням, опублікованим минулого року.

Згідно з запропонованими рекомендаціями, опублікованими в середу Управлінням з контролю харчових продуктів і лікарських засобів (FDA), виробники електронних сигарет будуть продавати більшість ароматизованих продуктів лише магазинам, які перевіряють вік відвідувачів або включають окрему зону електронних сигарет, що має обмеження за віком. Очікується, що компанії використовуватимуть технологію перевірки особи для онлайн-продажів.

Компаніям, які не дотримуватимуться вимог, загрожує усунення їх продукції з ринку, повідомляє FDA.

Активісти, які виступають проти паління, сумніваються, чи буде обмежень FDA достатньо, щоб зупинити підліткову епідемію. FDA має мало повноважень щодо того, як магазини показують і продають електронні сигарети. Критики кажуть, що агентство, по суті, говорить компаніям самим себе регулювати.

Експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що нікотин шкідливий для розвитку мозку, і деякі дослідники побоюються, що нікотинозалежні підлітки зрештою перейдуть від вейпів до паління.

В Україні продаж електронних сигарет також не достатньо врегульований. На це вказує аналітичний звіт «Електронні сигарети: оцінка ситуації та потреб регулювання в Україні», підготовленого на замовлення Бюро ВООЗ в Україні.

«Україна залишається єдиною країною в Європі, де немає юридичних обмежень на продаж електронних сигарет і електронних рідин неповнолітнім. Практика показує, що саморегулювання – розміщення знаків 18+ на продуктах – є винятково неефективною в ситуаціях без механізмів контролю та правозастосування, а також з відсутністю достовірної інформації», таким є висновок звіту.

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