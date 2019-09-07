Гарний знак для майбутньої деескалації - на Заході коментують обмін полоненими

Повернення 35 українців з російських в'язниць привітали країни Великої Сімки. Посли країн висловили сподівання на швидке звільнення інших ув'язнених.

США назвали обмін полонении між Україною та Росією обнадійливою "ознакою більш активного діалогу" між двома країнами.

"Знаком надії" назвала обмін і канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Надію на подальший обмін ув'язненими, припинення вогню та прогрес із втілення Мінських домовленостей висловив спецпредставник США з питань Україн Курт Волкер.

"Дуже радий бачити повернення додому українських моряків та обмін в'язнями між Україною та Росією! Сподіваюсь, це створить умови для подальшого обміну ув'язненими, припинення вогню та прогресу із втілення Мінських домовленостей", - написав посадовець у Twitter.

Правозахисна організація Amnesty International наголосила на несправделивості політичних репресій і зневазі Росії до прав людини. "Конфлікт на сході України відкрив нову трагічну сторінку для прав людини в цій країні та поза нею".

Попри те, що звільнення цих жертв репресій приносить полегшення, "жахливо бачити їх фішками в політичій торгівлі", йдеться в заяві організації.

Обмін полоненими - гарний знак для можливої майбутної деескалації конфлікту між Україною та Росією, що може прокласти шлях для організації саміту в Нормандському форматі, пише The Wall Street Journal.

"Обмін полоненими - жест доброї волі і умова для майбутніх перемовин щодо вирішення конфлікту", - цитує видання Отілію Данд, аналітика з питань Східної Європи консалтингової фірми Teneo Intelligence. Вона, однак, вважає, що навіть заморожений конфлікт з Україною відповідає інтересам Росії, яка не хоче допустити втсуп України до ЄС та НАТО.

Неознозначну реакцію на Заході викликало включення Україною до списків для обміну колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​

"Важливо, що політичні в'язні-українці нарешті вдома, в Україні. Шкода, що ціною стала передача ключового свідка в справі збиття МН17", - твітує міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Цього тижня 40 європейських політиків закликали Зеленського не включати Цемаха до списків для обміну. Зеленський заявив у суботу, що перед обміном Цемаха допитали.

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