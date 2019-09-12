Держдеп готовий надати допомогу Україні, зокрема на гвинтівки та гранатомети – Defense News

Державний департамент схвалив спрямування 141,5 мільйона доларів безпекової допомоги Україні. Допомога включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети.

Про це у четвер на зустрічі зі ЗМІ, що працюють в сфері оборони повідомив помічник Держсекретаря Кларк Купер, пише оборонне видання Defense News.

Ця сума надається окремо від оборонної допомоги у 250 мільйонів доларів, передбаченої Міністерством оборони США.

Держдеп повідомив Конгрес ввечері у четвер про схвалення допомоги і їх спрямування можна почати через 15 днів після попередження, якщо Конгрес не заперечуватиме.

"Держдепартамент США оцінив наступні можливості іноземного військового фінансування та додаткові можливості в рамках статей з протистояння російській агресії, - заявив Купер, - Ми також підтримуємо знищення звичайної зброї та зберігання зброї. Тому у нас багато сфер безпекової допомоги, які ми визначили для України".

Сьогодні ж сенатор США Ліндсі Грем заявив, що допомога Україні, що виділяється з бюджету Пентагону, як видається, готова до надання. Україна "отримає гроші", наголосив Грем під час засідання Комітету Сенату з асигнувань, повідомляє видання.

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