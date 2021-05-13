США заявили про розміщення Росією озброєнь в окупованому Криму

Росія розмістила в окупованому Криму десантно-штурмові підрозділи, танки T-72Б3, 120-мм гаубиці та міномети, бронемашини та інше оснащення. Про це четвер заявила в ОБСЄ очільниця місії США до цієї організації Елізабет Розенсток-Сіллер. Текст заяви розміщено на сайті Місії США до ОБСЄ. За словами дипломатки розміщення техніки та військових до Криму відбувається попри заяви Москви про відведення військ від українських кордонів,

Дипломатка також вказала на продовження Росією призову в окупованому Криму.

За словами дипломатки, ситуація у східній Україні продовжує викликати занепокоєння, а очолювані Росією сили посилили спроби створювати перепони спостерігачам СММ, або блокувати їх свободу пересування.

"Нещодавні інциденти у ході яких очолювані Росією сили вимагали митних форм спостерігачів СММ є безпрецедентними та становлять значну ескалацію та тиск. Як завжди, переважно більшість обмежень свободи пересування відбувається на контрольованих Росією територіях", - відзанчила Елізабет Розенсток-Сіллер.

Дипломатка заявила, що країни-члени ОБСЄ не приймуть збільшення втручання у діяльність спостерігачів, як нову норму.

У четвер постійний представник Росії у ОБСЄ Лукашевич заявив, що ситуація в Україні погіршується, а влада України продовжує не виконувати Мінські домовленості.

За його словами, офіційний Київ просуває тезу про буцімто необхідність чинних форматів щодо врегулювання і "лише імітує прагнення до миру".

"Ухиляння від роботи з врегулювання негативно позначається на ситуації із безпекою на сході України", - заявив Лукашевич.

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