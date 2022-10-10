"Росія - терористична держава!" В Конгресі США реагують на обстріли Росією міст України

Представники Конгресу США реагують на російські обстріли цивільних об'єктів в Україні.

“Ми повинні продовжувати надавати Україні необхідну безпекову допомогу, щоб покласти край терору Путіна. Виживання України залежить від нашої постійної, зростаючої підтримки”, - написав зранку понеділка 10-го жовтня на своїй сторінці у Twitter конгресмен-демократ від штату Іллінойс, Майк Квіглі.

За словами американського законодавця нинішні обстріли демонструють “відчай Путіна” через успішний український контрнаступ: “Ці невибіркові авіаудари демонструють відчай і жорстокість Путіна перед обличчям дедалі успішнішого українського контрнаступу”.

“Я рішуче засуджую безладні обстріли українських міст російськими військами. Подумки, я з народом України, який продовжує боротися за свою свободу та безпеку”, - підсумував конгресмен на своїй сторінці у Twitter.

Конгресмен-республіканець від штату Іллінойс з іншого округу, Адам Кінзінгер, назвав Росію терористичною державою, а її дії геноцидом. Американський законодавець розмістив цей твіт у відповідь на допис керівниці пропагандистського телеканалу Russia Todaу Маргарити Симоньян, яка написала: "Ось і відповідь прилетіла".

"Росія вчиняє геноцид і є #терористичною державою”, - написав Кінзінгер на своїй приватній сторінці у Twitter в понеділок, 10-го жовтня.

Сенатор-республіканець від штату Огайо, Роб Портман, коментуючи недільні обстріли Запоріжжя заявив, що російського президента потрібно притягти до відповідальності: “Подібні напади, а також численні воєнні злочини, які вчиняє Росія, слід засудити найрішучішим чином, а міжнародне співтовариство має притягнути Володимира Путіна до відповідальності”.

“Україна є суверенною державою і має повне право на самооборону та заслуговує на підтримку волелюбних країн світу, які цінують територіальну цілісність усіх держав”, - підсумовує ресупбліканський сенатор, Роб Портман.

Колега Портмана, сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир, Джин Шагін, також відреагувала на обстріли, які відбулись в неділю 9-го жовтня.

“Росія має зіткнутись із тяжкими наслідками за свою варварську війну в Україні. США та союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, але ми поки що не бачимо їхнього повного впливу. Я запитала представників Міністерства фінансів США, що іще ми можемо зробити, щоб перешкодити військовій машині Путіна", - заявила політик.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".

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