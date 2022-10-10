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"Росія - терористична держава!" В Конгресі США реагують на обстріли Росією міст України
Представники Конгресу США реагують на російські обстріли цивільних об'єктів в Україні.
“Ми повинні продовжувати надавати Україні необхідну безпекову допомогу, щоб покласти край терору Путіна. Виживання України залежить від нашої постійної, зростаючої підтримки”, - написав зранку понеділка 10-го жовтня на своїй сторінці у Twitter конгресмен-демократ від штату Іллінойс, Майк Квіглі.
За словами американського законодавця нинішні обстріли демонструють “відчай Путіна” через успішний український контрнаступ: “Ці невибіркові авіаудари демонструють відчай і жорстокість Путіна перед обличчям дедалі успішнішого українського контрнаступу”.
“Я рішуче засуджую безладні обстріли українських міст російськими військами. Подумки, я з народом України, який продовжує боротися за свою свободу та безпеку”, - підсумував конгресмен на своїй сторінці у Twitter.
Конгресмен-республіканець від штату Іллінойс з іншого округу, Адам Кінзінгер, назвав Росію терористичною державою, а її дії геноцидом. Американський законодавець розмістив цей твіт у відповідь на допис керівниці пропагандистського телеканалу Russia Todaу Маргарити Симоньян, яка написала: "Ось і відповідь прилетіла".
"Росія вчиняє геноцид і є #терористичною державою”, - написав Кінзінгер на своїй приватній сторінці у Twitter в понеділок, 10-го жовтня.
Сенатор-республіканець від штату Огайо, Роб Портман, коментуючи недільні обстріли Запоріжжя заявив, що російського президента потрібно притягти до відповідальності: “Подібні напади, а також численні воєнні злочини, які вчиняє Росія, слід засудити найрішучішим чином, а міжнародне співтовариство має притягнути Володимира Путіна до відповідальності”.
“Україна є суверенною державою і має повне право на самооборону та заслуговує на підтримку волелюбних країн світу, які цінують територіальну цілісність усіх держав”, - підсумовує ресупбліканський сенатор, Роб Портман.
Колега Портмана, сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир, Джин Шагін, також відреагувала на обстріли, які відбулись в неділю 9-го жовтня.
“Росія має зіткнутись із тяжкими наслідками за свою варварську війну в Україні. США та союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, але ми поки що не бачимо їхнього повного впливу. Я запитала представників Міністерства фінансів США, що іще ми можемо зробити, щоб перешкодити військовій машині Путіна", - заявила політик.
Нагадаємо, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".
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- Голос Америки
Байден: Масовані удари РФ лише зміцнюють рішучість США підтримувати Україну
Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні, зокрема, Києву - йдеться в офіційній заяві Білого дому.
Там підкреслили, що удари РФ призвели до загибелі і поранень мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. "Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни пана Путіна проти українського народу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким безглуздо загиблих сьогодні, а також бажаємо одужання пораненим", - зазначено у заяві президента США Джо Байдена.
"Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу рішучість підтримувати народ України скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за свою агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи".
США також укотре закликали Росію "негайно припинити неспровоковану агресію та вивести свої війська з України".
Державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter заявив, що у розмові із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою підтвердив "підтримку США для України після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми продовжуватимемо надавати непохитну економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та піклуватися про свій народ".
Раніше Кулеба повідомив про розмову із Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".
У Кремлі заявили, що їхні атаки по начебто "військових" об'єктах "досягли цілей" і пригрозили новими.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.
Три американські економісти виграли Нобелівську премію миру з економіки 2022 року
Королівська академія наук Швеції оголосила в понеділок, що троє американських економістів отримали Нобелівську премію з економіки 2022 року «за дослідження банків і фінансових криз».
Переможцями стали Бен Бернанке, колишній голова Федеральної резервної системи США, який зараз працює в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, округ Колумбія; Дуглас Даймонд з Чиказького університету; і Філіп Дибвіг з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, штат Міссурі.
Цьогорічні лауреати «суттєво покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхніх дослідженнях є те, що життєво важливо уникати банкрутства банків», — заявили в Академії.
Голова Комітету з премії з економічних наук Торе Еллінгсен сказав, що їхні «дослідження покращили здатність уникати як серйозних криз у світі, так і великих витрат на допомогу» банківській системі.
Аналітична робота Бернанке, Даймонда та Дибвіга розпочалась на початку 1980-х років, і відтоді їхні висновки «мали велике практичне значення для регулювання фінансових ринків і боротьби з фінансовими кризами», – заявили в академії.
У заяві академії говориться, що теорія Даймонда та Дибвіга показує, як банки пропонують оптимальну систему, і “як посередники, які приймають депозити від багатьох вкладників, банки можуть дозволити вкладникам отримати доступ до своїх грошей, коли вони забажають, а також пропонувати довгострокові позики позичальникам”.
Даймонд також показав як банки виконують суспільно важливу функцію посередників між вкладниками та позичальниками, «оцінюючи кредитоспроможність позичальників і гарантуючи, що позики використовуються для хороших інвестицій», згідно з Комітетом з нагороди.
Академія зазначила, що Бен Бернанке проаналізував Велику депресію 1930-х років, найгіршу економічну кризу в сучасній історії, і показав, як банківські операції «стали вирішальним фактором у тому, що криза була настільки глибокою та тривалою».
Бернанке продемонстрував, за словами Академії, що «коли банки зазнали краху, цінна інформація про позичальників була втрачена та не могла бути швидко відтворена», а отже, «здатність суспільства спрямовувати заощадження на продуктивні інвестиції серйозно зменшилась».
Переможці поділять між собою нагороду обягом 900 000 доларів США.
Нобелівська премія з економіки не входить до заповіту Альфреда Нобеля. Офіційно відома як Премія Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, вона була заснована в 1968 році Центральним банком Швеції в пам’ять про Альфреда Нобеля з нагоди 300-річчя банку.
Її вперше було присуджено в 1969 році і відтоді вона фінансується банком.
- Голос Америки
Генсек ООН: атаки РФ по Києву та іншим містам - "чергова неприпустима ескалація війни"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко шокований сьогоднішними широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених".
"Це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні", - йдеться в заяві генсека.
Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив про розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеним: "Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм".
Раніше Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів: "Наші серця у цей жахливий день - з народом України. Слава Україні!"
Із засудженням "жахливих та невибіркових атаки на цивільну інфраструктуру в Україні" й заявами про продовження підтримки Києва "стільки, скільки знадобиться" виступали лідери країн ЄС та генсек НАТО.
У Кремлі свої атаки по об'єктах цивільної інфраструктури назвали ударом "високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України" й заявили про підготовку нових атак: "Перший епізод зіграно. Будуть і інші".
Медіа припускають, одну з вирішальних ролей у ракетних ударах по Україні відіграв новопризначений командувач російського вторгнення Сергій Суровикін, якого описують як прихильника масових ракетних ударів по інфраструктурі, в тому числі цивільній.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України 10 жовтня загинули 11 людей, 64 – поранені, а через влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві виникло понад 30 пожеж.
У статті використано матеріали Meduza
- Голос Америки
ЄС, опозиція закликають Білорусь відмовитись від війни в Україні
Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України.
Україна відкинула звинувачення у нападі. В ЄС назвали звинувачення Лукашенка "безпідставними і сміховинними".
"Ми, звичайно ж, зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні, сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні", - заявив речник верховного представника ЄС Петер Стано.
Він закликав Білорусь утриматись від участі в агресії проти України і не дозволяти Росії використовувати територію Білорусі для вторгнення.
"Тут жертва - Україна. Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого, незаконного нападу, що є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у Мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої, незаконної справи. І ми також закликаємо режим у Мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України", - додав посадовець.
Із закликом до білоруських військових не брати участі у війні Путіна проти України звернулась лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
"Україна не несе загрозу Білорусі, - твітує опозиціонерка. - Це брехня Лукашенка, щоб виправдати співучасть у терорі проти України... Я закликаю білоруських військових - не виконуйте злочинні накази, відмовляйтесь брати участь у путінській війні проти сусідів".
Речник Кремля Песков підтримав заяву Лукашенка, однак голова оборонного комітету російської Думи Андрій Картаполов заявив в понеділок місцевій пресі, що потреби в участі військових Білорусі немає.
В понеділок українські Збройні Сили звинуватили Білорусь в тому, що з її території за допомогою іранських дронів були проведені удари по території України. 9 з дронів знищено, йдеться в дописі військових у Facebook.
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