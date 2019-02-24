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Огляд новин: Венесуела та інші важливі події вихідних. Відео

  • Голос Америки
Огляд новин: Венесуела та інші важливі події вихідних. Відео
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Огляд новин за вихідні.

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро. Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни. Кім Чен Ин відбув у В’єтнам для другої зустрічі з Дональдом Трампом.

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