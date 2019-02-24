Огляд новин: Венесуела та інші важливі події вихідних. Відео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США готують додаткові заходи тиску на режим Мадуро. Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни. Кім Чен Ин відбув у В’єтнам для другої зустрічі з Дональдом Трампом.