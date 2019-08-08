Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Британці обожнюють борщ і їдять сало, якщо його модно назвати, каже шеф-кухар Оля Геркулес

Оля Геркулес у своїй домашній кухні в Лондоні

Показати коментарі

“Українська кухня вливається у сучасну міжнародну моду на сезонні страви, місцеві продукти, ферментацію”, - пояснює Оля Геркулес успішність того, що вона робить у Лондоні як шеф-кухар та автор кулінарних книг.

Фактично кожна лондонська книгарня, яка має місце на розділ для книг про їжу та кухню, продає великоформатний доробок Олі Геркулес з чудернацькою назвою “Mamushka” і з поясненням на обкладинці, що це рецепти з України та з більш віддалених країв.

Борщі Олі Геркулес
Борщі Олі Геркулес

Друга її книга “Kaukasis” присвячена стравам з кавказьких країн: Грузії, Азербайджану, Вірменії, а також Ірану, Росії і Туреччини.

Незабаром до них має долучитися третя книга, яка буде присвячена регіональним стравам України.

Ім’я Олі Геркулес знайоме багатьом шанувальникам британських теле і навіть радіо передач про куховарство, а також читачам лондонських часописів, які зваблюють аудиторію розкішними ілюстраціями екзотичних страв, переконуючи, що такі шедеври запросто може приготувати будь-хто.

“Борщ просто обожнюють”, - стверджує Оля Геркулес і уточнює, що особливо її зелений борщ зі щавлем британці приймають “на ура”.

Найкраща ресторанна їжа повинна бути як домашня, але трошки вишуканішою. Тільки трошки.

А те як дехто вперше в житті пробує квашену городину, вона, усміхаючись, порівнює з польотом у космос.

Відповідаючи на запитання, чи є українські страви, які західноєвропейці принципово не сприймають, наприклад сало, Оля задумується лише на секунду і повідомляє, що сало з черемшою (маринованим диким часником) - це ще одна страва, яка у Лондоні йде “на ура”.

Рецепт соління сала у книзі "Mamushka"
Рецепт соління сала у книзі "Mamushka"

“З салом проблем нема, - пояснює вона, - бо зараз дуже в моді страви з італійським лардо, що є відповідником українського сала”.

Харчовий експорт з України

Це підтверджує важливість марки і реклами погоджується Оля та визнає, що харчова індустрія таких країн як Італія чи Франція значною мірою тримається на міжнародній репутації.

На значній кількості продуктів у західних супермаркетах головним маркуванням часто є саме назва країни, звідки походить, чи з якою асоціюється продукт.

Символом якості харчових виробів, чи навіть смаку, може бути просто намальований французький, або італійський прапор.

Якщо ви їсте м’ясо, то вам треба знати і про ратиці.

Чи можна так пропагувати харчову продукцію з України?

Чи можна досягти, щоб напис “made in Ukraine”, або український прапорець на упаковці став популярною торговельною маркою і знаком якості?

“Думаю, що так”, - не поспішаючи відповідає Оля і прикладом називає те, що до неї звернулися укладачі однієї з книг, які наголошували, що хотіли від неї рецепт саме українського борщу.

/**/ /**/ /**/
Дивіться також:

Вареники підкорюють Америку: 5 ресторанів, що популяризують українську кухню в США

Але як прихильниця автентичної, вишуканої їжі Оля Геркулес не дуже прагне бачити полиці світових супермаркетів заваленими масовою харчовою продукцією з України.

“Якщо ми будемо виробляти масово і без душі, то це не буде справжня українська їжа, яку творили наші бабусі”, - побоюється вона.

Визнаючи, що українські фермери очевидно зацікавлені у завоюванні міжнародних ринків, Оля каже, що вже зараз хотіла б мати у британських крамницях, наприклад, українську соняшникову олію, але не у вигляді прозорої жовтуватої рідини майже без смаку, а іскристої, трохи мутної і пахучої олії, яку витискають у домашніх умовах чи на дрібних олійнях.

Українські продукти в книзі Олі Геркулес
Українські продукти в книзі Олі Геркулес

На такій олії вона хотіла б побачити український прапорець як знак якості.

Звідки береться м’ясо

“Я поважаю вегетаріанців і веганів”, - каже Оля, додаючи, що має на увазі “неагресивних веганів”.

Вона повідомляє, що її чоловік - вегетаріанець, і що у неї не було б проблеми, якби її син колись сказав, що хоче спробувати якесь особливе харчування.

“Це добре для планети”, - припускає вона про веганство, але наголошує на тому, що вважає набагато важливішим, аби люди поважали усю їжу.

Голубці Олі Геркулес
Голубці Олі Геркулес

Оля Геркулес проголошує, що усі повинні “знати звідки береться наша їжа” і дбати за якість складників.

“Якщо ви їсте м’ясо, то вам треба знати і про ратиці, вуха і хвости”, - доводить вона.

Українська домашня кухня на думку Олі Геркулес зараз виходить на ресторанний рівень насамперед в самій Україні, що варто підтримувати.

“Найкраща ресторанна їжа повинна бути як домашня, але трошки, трошки вишуканішою. Тільки трошки. У вас від такої їжі повинно щось ворушитися в душі”, - пояснює Оля, - Гарна ресторанна їжа не може обійтися без елементу гарної домашньої кухні”.

Дивіться також: Фермер з Техасу волонтерить в Україні – викладає англійську

Фермер з Техасу волонтерить в Україні – викладає англійську. Відео
Embed
Фермер з Техасу волонтерить в Україні – викладає англійську. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:48 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео
Embed
Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG