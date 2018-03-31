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Американців вчать готувати котлету по-київськи, але називають її "російською стравою"

Відоме американське видання The New Yorker опублікувало кулінарну колонку "Котлета по-київськи та інші способи, як готувати курку".

Авторка Тамар Адлер пропонує згадати "забуті" рецепти зі старих куховарських книжок, адаптувати їх до сучасних реалій і ввести у щоденне меню американців.

Вона згадує куряче фрикасе, півня у вині, а також котлету по-київськи, яку вона називає "російською стравою".

"Джеймс Беард назвав котлету по-київськи "російською стравою". Російська чайня (ресторан у центрі Мангеттена, - прим.) каже, що її винайшов Антуан Карем для царя, тож це французька страва з російськими деталями. Я не знаю, що думають самі росіяни. Але я вважаю, що котлета по-київськи, разом із балетом і дослідженням космосу була вигадана ними", - пише авторка.

Ймовірно, у питанні космосу вона мала на увазі українського радянського інженера-конструктора Сергія Корольова, якого вважають основоположником практичної космонавтики.

За кордоном національні українські страви часто називають "російськими" або "польськими". Так, вареники у меню американських ресторанів називають польським словом pierogi. А відома енциклопедія "Британіка" пише, що борщ - це "буряковий суп зі слов'янських країн. Хоча він - важлива частина російської та польської кухні, країною його походження часто називають Україну".

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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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