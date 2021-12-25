У США скасували майже тисячу авіарейсів на Різдво

На Різдво, 25 грудня, у США скасували 908 домашніх і міжнародних рейсів, згідно із даними агенції FlightAware, яка має найбільшу платформу відстежування польотів у світі.

Також 455 рейсів у США було скасовано 24 грудня, 280 - 23 грудня

Серед компаній, які скасували найбільше рейсів - China Eastern і Air China, але анулювали значну кількість польотів компанії Delta, United і JetBlue та American airlines.

Причиною скасування рейсів у сезон відпусток стала хвиля Омікрону, а також стрімкий ріст кількості випадків зараження серед персоналу авіаперевізників.

Американські авіалінії, які у суботу скасували 88 рейсів, повідомили виданню NPR, що їхні операції «проходять гладко», але виклики, пов’язані з COVID-19, змусили їх попередньо скасувати деякі зі своїх запланованих рейсів на цей день. За їх словами, про це клієнтів повідомили вчора.

Загалом, у всьому світі у суботу скасували приблизно 2521 рейс, а про затримки повідомляють 5311 перевізників.

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