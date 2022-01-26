Уряд США: Дані вказують, що захворювання на штам"Омікрон" протікає у легшій формі

Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США вказують, що захворювання на штам "Омікрон" протікає у легшій формі у порівнянні із попередніми штамами COVID-19. Про це у середу у Білому домі заявила директорка урядової установи США Рошель Валенські.

При цьому посадовиця наголосила, що протікання у "м'якшій" формі не означає, що перебіг хвороби легкий, та закликала на важливості вакцинації проти COVID-19 та отримання щеплень підсилювачів вакцини.

"Зараз час вживати заходів в ефективності яких ми впевнені: носити маску, вакцинуватись, отримати щеплення-підсилювач вакцини", - підкреслила Валенські.