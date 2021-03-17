Онлайн гігант Amazon став найбільшим продавцем одягу у США - доповідь американського банку

Американський онлайн гігант Amazon під час пандемії обійшов мережу гіпермаркетів Walmart і посідає перше місце за обсягами продажів одягу у США. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на дослідження, яке поширив американський банк Wells Fargo.

Аналітику банку дійшли висновку, що на Amazon припадає до 12% усіх продажів одягу у США, та до 35% продажів одягу онлайн.

Раніше американські ЗМІ повідомляли про протести працівників компанії у США, які вимагають покращення умов праці, засобів захисту від COVID-19 під час пандемії та ін. Повідомлялось про спротив компанії спробам працівників створити профспілки та ін. У березні американське видання NPR повідомило, що підтимку працівникам складу Amazon у штаті Алабама, які намагаються увійти до робочої профспілки, висловив президент США Джо Байден.

"Понад 5 800 співробітників складу цього місяця голосуватимуть за приєднання до Профспілки співробітників роздрібної, оптової торгівлі, та супермаркетів. Голосування поштою триває до 29-го березня і може стати першою профспілкою складських працівників Amazon у США", - відзначає видання.

Повідомляється, що чимало європейських складів Amazon працюють за профспілковими контрактами, але компанія протистоїть спробам створення профспілок на її об'єктах у США.

У США лунає критика на адресу технологічних компаній, які найбільше збагатились під час пандемії.

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