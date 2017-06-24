ООН до рекламодавців: «Позбувайтеся стереотипів щодо жінок»

Принизливі зображення жінок у рекламі, оголених або які займаються домашніми справами, є перешкодами на шляху до рівності між чоловіками та жінками, заявила глава структури «ООН-Жінки» у четвер, закликаючи глобальну рекламну індустрію стати зброєю для добра.

Реклама має силу створювати позитивні зображення жінок та ліквідовувати стереотипи, зазначила Фумзіл Мламбо-Нґ’юка, виконавчий директор агентства ООН із прав жінок, фонду Thomson Reuters.

Мламбо-Нґ’юка виступила з Франції, де вона закликала лідерів реклами, які відвідують щорічний фестиваль «Каннські леви», усунути стереотипи та дотримуватися гендерної рівності.

«Люди частіше бачать рекламу у своєму житті, ніж читають книжки, – сказала вона. – Це марнотратство, якщо ми не користуємося цією можливістю для добра».

Вона стверджує, що стереотипи жінок пронизують земну кулю, чи то в таких країнах, як Ісландія – з високою гендерною рівністю, чи в тих, хто має дуже мало доступу до рівних прав, таких як Ємен.

«З багатьох речей, які ми намагалися зробити для досягнення рівності між чоловіками та жінками, ми не отримуємо такого роду успіхів, яких ми шукаємо, через стереотипи та соціальні норми, що існують у суспільстві», – сказала вона.

«Оголошення створюють модель для наслідування, на яку люди рівняються, навіть імітують і намагаються бути подібними», – наголосила південноафриканський політик.

«Якщо вони бачать чоловіків на впливових посадах більшу частину часу і не бачать жінок і людей, які мають вигляд, як вони... тоді вони думають, що це не для них», – підкреслила Мламбо-Нґ’юка.

Дивіться також: Нова "Диво-жінка" розбиває "скляну стелю" в Голлівуді