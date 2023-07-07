ООН планує зустріч зі сторонами Чорноморської зернової угоди у Стамбулі

В день оголошення у США про надання Україні касетних боєприпасів, експерти розділилися в оцінках того, як ця американська зброя може допомогти Україні в її нинішньому контрнаступі, і чи не залишить по собі небезпеку ще на довгі роки.

Експерти наголошують, що український уряд стоїть нині перед непростим вибором між збереженням життя військових зараз під час контрнаступу та ризиком для життя цивільних після війни.

Касетні бомби "жахливі", але вони незамінні, якщо армія не має підтримки авіації – експерти

Експерти з міжнародної безпекової політики наголошують, що українські сили наразі можуть використовувати лише ту зброю, яку їм пропонують – касетні боєприпаси можна було б замінити на винищувачі та гелікоптери, але їх поки не пропонують.

"Якщо ви проти надсилання касетних боєприпасів в Україну, тоді я сподіваюся, що ви за негайне надсилання винищувачів і гелікоптерів. Інакше ви підтримуєте продовження жорстокого поводження з боку Росії та вбивства мирних жителів України, ускладнюючи наступ українських військ на російські окопи», – пояснює британський політолог Бенджамін Талліс.

"Щоб було зрозуміло, касетні боєприпаси — це неприємні речі з жахливими потенційними тривалими побічними ефектами. Але вони існують недаремно, зокрема, для очищення траншей і вбудованих укріплень від ворожих солдатів. Війна жахлива і не залишає хорошого вибору, але касетні бомби потрібні Україні", – пояснює у серії твітів британський експерт Талліс, який нині працює в Німецькій раді з міжнародних відносин, недержавній дослідницькій інституції.

У розмові з кореспондентом Голосу Америки Андрієм Гетьманом експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) Федеріко Борсарі Леонардо говорить, що Україна впродовж довгого часу просила США про касетні боєприпаси, які їй потрібні для початку контрнаступу. Бо насправді він ще навіть не розпочався, вважає експерт.

"Для того, щоб розпочати контрнаступ, вам потрібно знати чіткий шлях, щоб рухатися далі з наступальними підрозділами, чіткий шлях, відкриті простори, які ви можете перетинати. А зараз українці не можуть цього зробити через мінні поля, через окопи, протитанкові рови. Тож те, що зараз робить Україна, — вона готує ґрунт для контрнаступу, намагаючись відкрити проломи в цій обороні", – пояснює експерт.

Застосування касетних боєприпасів дає можливість українцям, які мають вести контрнаступ без підтримки авіації, намацати слабкі місця противника, каже він. Він наголошує, що "жодна країна НАТО ніколи не перебувала в подібного роду операціях".

В інтерв’ю телеканалу CNN майор армії США у відставці Майк Лайонс каже, що касетна зброя зараз потрібна українським військам для того, щоб збільшити ефект від ударів артилерії по військових російських цілях. Кінцева мета, за його словами, вибити російських військових з укріплень, максимально зберігаючи життя українців.

"Росія стріляє ними по цивільних. Українці (будуть стріляти) по військових цілях російських військ. І те, що вони зрештою зроблять, це також врятують життя українського екіпажу. Кожен артилерійський снаряд має зворотну адресу, російська контрбатарея дуже хороша. Це дозволить нашій українській артилерії швидко пересуватися, стріляти, спілкуватися та вибиратися звідти", – пояснює американський військовий експерт.

За його словами, адміністрація Байдена "орієнтована на результат", і не хоче надсилати занадто багато техніки на передову, тому що, потенційно, Україна може її втратити, якщо ЗСУ почнуть відступати. Тому касетні бомби можуть допомогти на цьому етапі знайти слабкі місця російської оборони й прорвати її там.

"Мета полягає в тому, щоб знайти російські війська там, де вони є, дослідити початкову оборону, стріляти артилерією, врятувати життя українців, а потім все одно знайти те слабке місце, де воно має бути. Це не класичний контрнаступ, не бліцкриг. Ніякого прориву не відбувається. Ми також маємо переконатися, що українські сили не накопичуються, не зупиняються, і в них не закінчуються боєприпаси. Тож це буде плюсом для їхнього запасу зброї і дозволить їм продовжувати контрнаступ".

Щодо потенційної небезпеки для цивільних, то, за словами колишнього американського військового, український уряд розуміє, що вони воюють на своїй території, вони будуть знати, де ця зброя використовувалася, і будуть вирішувати це питання після війни.

Американські військові кажуть, що українці зараз борються за виживання, тому вірять, що питання, які можна буде вирішувати у майбутньому, потрібно відкласти для вирішення головного завдання – збереження війська і держави.

Правозахисники приголомшені новиною

Коаліція з касетних боєприпасів (CMC) заявила у п’ятницю, 7 липня, що вона "приголомшена" планами Сполучених Штатів передати Україні заборонені касетні боєприпаси, про які повідомляють у ЗМІ. У заяві організації мовиться, що про цю зброю неодноразово просила українська влада, яка шукає можливостей протистояти російському вторгненню.

"Рішення адміністрації Байдена передати касетні боєприпаси сприятиме жахливим жертвам українських мирних жителів як зараз, так і на роки вперед. Використання Росією та Україною касетних боєприпасів посилює і без того величезне забруднення України залишками вибухонебезпечних речовин і наземними мінами", – сказав Пол Геннон, віце-голова керівної ради коаліції Міжнародної кампанії із заборони протипіхотних мін і касетних боєприпасів.

Коаліція нагадує, що з початку свого вторгнення в Україну в лютому Росія широко використовувала касетні боєприпаси, завдаючи шкоди цивільному населенню, цивільній інфраструктурі та сільському господарству.

За даними Організації Об’єднаних Націй, Human Rights Watch та іншими звітами, українські сили кілька разів використовували касетні боєприпаси під час війни, нагадує коаліція.

Газета New York Times пише, що від середини 1940-х років і по нинішній час касетні боєприпаси вбили від 56 500 до 86 500 цивільних осіб у Сирії, Ємені, Афганістані, Лівані, на Балканах і в Лаосі, де від касетних бомб страждають цивільні, включно з дітьми, ще багато років після конфлікту.

Правозахисники з Human Rights Watch вважають, що касетні боєприпаси, які Сполучені Штати планують надіслати в Україну, є старі, тобто їм понад 20 років, і вони мають "високий рівень відмов", тобто багато з них не вибухає відразу і залишаються на землі до контакту з людиною протягом років. Їхнє використання в бойових операціях США в 1991 і 2003 роки в Іраку призвело до втрат серед цивільного населення і військовослужбовців США, нагадує HRW.

Через ці ризики понад 100 країн світу відмовилися від використання касетної зброї, але ані США, ані Україна і Росія, не були серед країн, що підписали міжнародну угоду про відмову від цієї зброї.

Як мовиться у заяві СМС, держави-учасниці Конвенції про касетні боєприпаси повинні протистояти будь-якій передачі та використанню зброї та закликати Росію та Україну не використовувати касетні боєприпаси через імовірну шкоду для цивільного населення.

Пентагон спростовує чутки про застарілі боєприпаси

У Пентагоні заперечують інформацію про те, що США можуть надіслати в Україну стару і високонебезпечну для цивільних зброю. Як повідомляв Голос Америки, прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу 6 липня, що для України планується надіслати новіші боєприпаси, які мають суттєво нижчий, у порівнянні зі старими, коефіцієнт відмови.

“Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі не включають старі варіанти із коефіцієнтом відмови вище ніж 2,35%”, – зауважив прес-секретар Пентагону і додав, що ці дані підтверджені нещодавніми тестуваннями.

На думку Пентагона, касетні боєприпаси будуть корисними для України, «особливо проти окопаних російських позицій на полі бою».

Українська влада також вважає, що ця зброя допоможе в її контрнаступі проти російських військ, дозволяючи її силам ефективно вражати укріплені позиції Росії та долати диспропорцію в живій силі та артилерії, що є між наступаючим українським військом та переважаючими російськими силами, які мали достатньо часу, щоб закріпитися та збудувати лінії оборони на захопленій українській території.