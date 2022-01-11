Посолка США в ООН прокоментувала заяву Рябкова про відсутність планів нападу на Україну

Дії Росії вказують на підготовку до нападу на Україну. Про це напередодні заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Заява пролунала у відповідь на питання про заяву заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова про відсутність у Москви планів щодо нападу на Україну.

"Я хочу йому вірити. Я хотіла би, щоб відсутність таких планів була праводю. Але все, що ми бачили досі, свідчить про те, що вони роблять рухи в цьому напрямку. І якщо вони вирішили не рухатися вперед через нашу співпрацю з ними протягом останніх кількох тижнів, коли президент Байден розмовляв з президентом Путіним – двічі – це добре. Але ми продовжуватимемо готуватися та планувати відповідь, якщо вони вдадуться до якихось дії проти України", - заявила Лінда Томас-Грінфілд.

Американська дипломатка також наголосила, що у разі подальшої агресії з боку Росії США та їх союзники готові "накласти величезні збитки на економіку Росії, посилити присутність НАТО у країнах переднього краю Альянсу, та посилити оборонну підтримку України".

Як повідомляв "Голос Америки", заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков за підсумками зустрічі заявив про відсутність прогресу на переговорах щодо вимог Москви про юридичні гарантії нерозширення Альянсу на Україну, та ін. При цьому саме вимогу щодо нерозширення НАТО Рябков назвав першочерговою та наголосив, що Росія не побачила "плюсів за головною темою".

Рябков також наголосив, що Росія не має наміру атакувати Україну, а заявлені нею вимоги не треба сприймати, як спробу домовитись під загрозою застосування сили щодо України. Маневри на території Росії Рябков назвав реакцією на військову співпрацю Заходу із Україною.

Рябков також заявив, що Захід "грає із вогнем", наголосив на тому, що переговори мають відбуватись у прискореному режимі.

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