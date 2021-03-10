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Посолка США в ООН зробила заяву щодо окупації Росією Криму, агресії на сході України

На фото: будівля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, США

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і будуть надалі притягувати її до відповідальності за агресію на сході України. США також закликають ОБСЄ вимагати завершення окупації Росією території Грузії та повного виконання угоди про припинення вогню від 2009-го року. Про це заявила посолка США до ООН Лінда Томас-Грінфілд 10 березня під час брифінгу в ООН, присвяченому діяльності ОБСЄ.

"Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати та ув'язнювати тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, та представників інших релігійних та етнічних меншин", - відзначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також відзначила, що Росія продовжує окупацію 20% території Грузії, і підтримує, або систематично ігнорує порушення прав грузинів, які живуть в Абхазії, Південній Осетії, або поблизу.

Раніше заяву щодо агресії Росії зробила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

В своїй заяві Остріан назвала агресію Росії в Україні - помстою за рішення України «піти шляхом зближення з Європейським Союзом та трансатлантичною спільнотою»

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