"Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не визнані і не будуть визнані", - заява 47 країн-членів ООН

Напередодні сьомої річниці прийняття Генеральної асамблеєю ООН резолюції про безумовну підтримку територіальної цілісності України і засудження окупації Криму, 47 країн-членів ООН вийшли з новою заявою на підтримку України та резолюції. Текст заяви оприлюднили в МЗС України.

«Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, вголос і чітко, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Незважаючи на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не припинила тимчасову окупацію Криму. Навпаки, продовжує кричущі порушення та зловживання правами людини та нарощування військових потужностей на півострові. Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не визнані і не будуть визнані», - значиться в заяві, яку підписали Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також практично усі крани Європейського Союзу.

Це потужна позиція міжнародної спільноти, яка чітко фіксує, що Росія – сторона конфлікту»

Як зазначив у ексклюзивному коментарі «Голосу Америки», Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця показово, що заява зосереджена не лише на минулому. Документ відображає і сучасні реалії, зокрема, події на Сході України. «Це потужна позиція міжнародної спільноти, яка чітко фіксує, що Росія – сторона конфлікту», - пояснює він.

Зокрема, в заяві зазначається, що країни-підписанти рішуче засуджують продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Москви в окремих районах Донецької та Луганської областей а також те, що РФ нехтує зобов'язаннями, які були взяті в рамках Мінських угод: «Ми повторюємо свою підтримку Нормандському формату та тверду прихильність мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в своєму Twitter зазначив: «Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія — сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи».

Нагадаємо, 27 березня 2014 року на засіданні Генасамблея ООН 100 країн світу проголосували за резолюцію, яка підтримувала територіальну цілісність України і називала «референдум» у Криму недійсним.

За словами Кислиці, ця резолюція позначила етап «моральної деградації Путінського режиму і його поплічників на міжнародній арені». Наймолодший постійний член Ради Безпеки, остаточно перетворилася на злочинця глобального рівня. Неповні 25 років членства РФ в ООН стали ще більшою ганьбою аніж попередні 46 років членства СРСР.

«Мракобісся і збоченість Кремля були озвучені вже покійним тодішнім Постпредом РФ при ООН Віталієм Чуркіним, який відразу після голосування в інтерв'ю одному з російських медіа назвав 11 голосів проти Резолюції на чолі з РФ «моральною перемогою Росії».

Нагадаю, хто у 2014-му разом із Росією проголосував проти територіальної цілісності України: Венесуела, Вірменія, Білорусь, Зімбабве, Куба, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія - ось такий собі клуб моральних переможців», - додає Кислиця.

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