Кораблі бояться заходити в українські порти за зерном, попри досягнуту угоду– АР

Через брак безпеки для кораблів мільйони тонн зерна продовжують залишатися в українських портах, незважаючи на досягнуту угоду щодо створення безпечних коридорів через Чорне море.

Метою угоди, укладеної минулого тижня, є вивезення приблизно 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, пише АР. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.

Транспортні компанії мають поспішати, адже угода діє лише протягом 120 днів, які вже відраховуються. Якщо почати вивезення зараз, то за чотири місяці чотири-п’ять великі балкери на день могли б вивезти все українське зерно, призначене для експорту до країн, де мільйони людей стикаються з голодом. А також звільнити українські зерносховища для нового врожаю.

Не маючи можливості вийти в море, українські трейдери змогли відправити частину зерна річкою по Дунаю, що допомогло збільшити експорт приблизно до 1,5 мільйона тонн у травні та до 2 мільйонів тонн у червні, хоча це все ще менше половини місячних поставок зерна, які складали 4-5 мільйонів тонн до війни, повідомляє АР, посилаючись на дані аналітичної компанії Refinitiv.

Але, як повідомляє агентство Associated Press, (АР) угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, гарантує транспортним та страховим компаніям, які перевозять російське зерно та добрива, що вони не потраплять під західні санкції. Але судноплавні компанії турбуються про фізичну безпеку своїх суден та екіпажів. Морські страховики, з якими зв’язалася AP, відмовилися коментувати, чи забезпечать вони страхування для цих кораблів.

«Чи можемо ми бути впевнені у безпеці екіпажів? Хто її гарантує? Що буде з мінами та мінними полями? Дуже багато невизначеності на даний момент», – коментує агентству ситуацію Гай Платтен, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства, що представляє національні асоціації судновласників, на які припадає близько 80% світового торговельного ринку.

Основну проблему на шляху кораблів експерти вбачають у дрейфуючих мінах, які встановила Україна для стримування Росії, пише АР.

Міністр оборони Туреччини в середу заявив, що розмінування вод не є обов’язковим негайно, але плани щодо цього можуть бути розроблені, якщо пізніше про це буде досягнуто домовленості.

Українські чиновники, як повідомляє АР, сказали, що може знадобитися два тижні, щоб усі три порти знову почали працювати. Експерти в Україні працюють над визначенням безпечних маршрутів для суден.

Очікується, що менші українські лоцманські катери будуть направляти судна через затверджені коридори. Вся операція, включно з плануванням руху суден за маршрутом, буде контролюватися Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять представники України, Росії, Туреччини та ООН.

За угодою, завантажені зерном кораблі відправлятимуться до протоки Босфор, де представники України, Росії, ООН і Туреччини піднімуться на кораблі, щоб перевірити їх на наявність зброї. Ймовірно, будуть також перевірки суден, які прямують до України.

Війна заблокувала понад 100 кораблів у багатьох портах України. За словами аналітиків, з якими говорили журналісти агентства АР, оскільки процес такий складний і повільний, він навряд чи матиме значний вплив на ціну зерна в усьому світі.

«Баланс сил у цій угоді все ще залишається за Росією», – сказав Манро Андерсон, керівник відділу розвідки та партнер-засновник консалтингової компанії Dryad. За його словами, будь-які українські порти, які не підпадають під дію угоди, є під ризиком нападу. На його думку, Росія намагається конролювати ситуацію у Чорному морі та збирається від цих намірів відмовлятися у зв’язку з угодою.