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Кораблі бояться заходити в українські порти за зерном, попри досягнуту угоду– АР
Через брак безпеки для кораблів мільйони тонн зерна продовжують залишатися в українських портах, незважаючи на досягнуту угоду щодо створення безпечних коридорів через Чорне море.
Метою угоди, укладеної минулого тижня, є вивезення приблизно 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, пише АР. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.
Транспортні компанії мають поспішати, адже угода діє лише протягом 120 днів, які вже відраховуються. Якщо почати вивезення зараз, то за чотири місяці чотири-п’ять великі балкери на день могли б вивезти все українське зерно, призначене для експорту до країн, де мільйони людей стикаються з голодом. А також звільнити українські зерносховища для нового врожаю.
Не маючи можливості вийти в море, українські трейдери змогли відправити частину зерна річкою по Дунаю, що допомогло збільшити експорт приблизно до 1,5 мільйона тонн у травні та до 2 мільйонів тонн у червні, хоча це все ще менше половини місячних поставок зерна, які складали 4-5 мільйонів тонн до війни, повідомляє АР, посилаючись на дані аналітичної компанії Refinitiv.
Але, як повідомляє агентство Associated Press, (АР) угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, гарантує транспортним та страховим компаніям, які перевозять російське зерно та добрива, що вони не потраплять під західні санкції. Але судноплавні компанії турбуються про фізичну безпеку своїх суден та екіпажів. Морські страховики, з якими зв’язалася AP, відмовилися коментувати, чи забезпечать вони страхування для цих кораблів.
«Чи можемо ми бути впевнені у безпеці екіпажів? Хто її гарантує? Що буде з мінами та мінними полями? Дуже багато невизначеності на даний момент», – коментує агентству ситуацію Гай Платтен, генеральний секретар Міжнародної палати судноплавства, що представляє національні асоціації судновласників, на які припадає близько 80% світового торговельного ринку.
Основну проблему на шляху кораблів експерти вбачають у дрейфуючих мінах, які встановила Україна для стримування Росії, пише АР.
Міністр оборони Туреччини в середу заявив, що розмінування вод не є обов’язковим негайно, але плани щодо цього можуть бути розроблені, якщо пізніше про це буде досягнуто домовленості.
Українські чиновники, як повідомляє АР, сказали, що може знадобитися два тижні, щоб усі три порти знову почали працювати. Експерти в Україні працюють над визначенням безпечних маршрутів для суден.
Очікується, що менші українські лоцманські катери будуть направляти судна через затверджені коридори. Вся операція, включно з плануванням руху суден за маршрутом, буде контролюватися Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять представники України, Росії, Туреччини та ООН.
За угодою, завантажені зерном кораблі відправлятимуться до протоки Босфор, де представники України, Росії, ООН і Туреччини піднімуться на кораблі, щоб перевірити їх на наявність зброї. Ймовірно, будуть також перевірки суден, які прямують до України.
Війна заблокувала понад 100 кораблів у багатьох портах України. За словами аналітиків, з якими говорили журналісти агентства АР, оскільки процес такий складний і повільний, він навряд чи матиме значний вплив на ціну зерна в усьому світі.
«Баланс сил у цій угоді все ще залишається за Росією», – сказав Манро Андерсон, керівник відділу розвідки та партнер-засновник консалтингової компанії Dryad. За його словами, будь-які українські порти, які не підпадають під дію угоди, є під ризиком нападу. На його думку, Росія намагається конролювати ситуацію у Чорному морі та збирається від цих намірів відмовлятися у зв’язку з угодою.
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Конгресмени США: Росія не припиняє використовувати їжу як зброю
Конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Макфол та конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс в заяві стосовно візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипта, Уганди, Ефіопії та Республіки Конго наголосили, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю.
Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війниКонгресмен-республіканець від Техасу Майкл Макфол та конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс
«Після жорстокого бомбардування Путіним Одеського порту, що фактично порушило домовленості, яких досягли за посередництва ООН про дозвіл суднам із зерном залишати порт, міністр закордонних справ Росії Лавров продовжує поширювати в Африці дезінформацію про те, якою є роль Росії в загостренні глобальної продовольчої кризи. Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війни», - йдеться у заяві. Також наголошується, що «оскільки ціни на продукти харчування стрімко зростають по всій Африці, Росія безсоромно намагається перекласти провину, коли очевидні докази її безрозсудності та байдужості до людських страждань».
В квітні 2022 року Палата представників прийняла законопроект про протидію злочинній діяльності Росії в Африці. Законопроект, внесений конгресменами Макфолом та Міксом зосереджує увагу на оцінці масштабів російської дезінформації, корупції та іншої діяльності, яка підриває інтереси США та їхніх африканських партнерів.
Прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до «тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки». Також Нед Прайс зауважує, що Росія прагне взаємодіяти з іншими країнами, щоб стримати тиск і обурення проти Москви.
«Нас набагато менше турбує те, з ким розмовляє Росія, ніж повідомлення, які Росія чує від країн. Повідомлення, яке почув міністр закордонних справ Лавров, повідомлення, яке Росія почула від Великої двадцятки, повідомлення, яке Росія почула від ООН, повідомлення, яке Росія почула від інших країн – інших блоків країн – про втрати від російського вторгнення, втрати від жорсткої агресії Москви проти України», - додав прес-секретар Державного департаменту.
Міністерство оборони Великої Британії відзначило, що теперішній візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до низки африканських країн, Росія, ймовірно, використає, щоб звинуватити Захід в міжнародній продовольчій кризі, а також отримати підтримку російського вторгнення Росії до України від африканських країн, які займають нейтральну позицію. США, ЄС неодноразово заперечували закиди Росії щодо того, що санкції призвели до продовольчої кризи і вказували, що дії Росії в Україні призводять до зростання цін на продовольство.
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс напередодні засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою. «Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс. Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.
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Група сенаторів США закликала платформи соцімедіа протидіяти російській іспаномовній дезінформації
Сенатор від Республіканської партії Білл Кессіді та його колеги-демократи Боб Менендес та Тім Кейн закликали платформи соціальних медіа Meta, Twitter і Telegram протидіяти російській іспаномовній дезінформації на тлі наполегливих і зростаючих зусиль Росії спрямованих на Західну півкулю.
Сенатори-демократи та республіканці виступили з закликом виділити додаткові ресурси, щоб забезпечити паритет між зусиллями з виявлення іспаномовного дезінформаційного контенту про жорстокий напад Росії на Україну та зусиллями пом’якшити поширення такої дезінформації англійською мовою.
«У цих надзвичайних обставинах ми повинні залишатися пильними щодо здатності відомих розповсюджувачів російської дезінформації поширювати неправду про вторгнення Путіна в Україну, чи то іспанською, чи будь-якою іншою мовою», — додали сенатори.
«Дезінформаційні кампанії іспаномовних російських державних ЗМІ, націлені на аудиторію країн Латинської Америки та Карибського басейну, регулярно охоплюють іспаномовні спільноти в Сполучених Штатах, завдаючи прямої шкоди нашим національним інтересам. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що операції та охоплення таких ЗМІ лише зросли на тлі дій Путіна в Україні».
Сенатори переконані, що метою зусилль Росії націлитися на Західну півкулю є поширення неправди про дії Путіна в Україні, поляризація суспільств і, зрештою, підрив демократичного управління в регіоні.
Російські канали мають значний вплив в Латинській Америці. Як повідомляє АР, з Латинської Америки російська пропаганда легко сягає інших країн, включаючи Сполучені Штати і впливає на іспаномовні громади.
ОБСЄ: Як українським біженцям не стати жертвами торгівлі людьми?
За останніми даними ООН, в Європі перебуває більше 6 мільйонів українських біженців. Майже 4 мільйони отримали тимчасовий захист, або подібний статус в європейських країнах. Саме діти і жінки – близько 90%, складають переважну більшість українців, які шукають притулку від війни за кордоном. Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) звертає увагу на небезпеку і ризики для українців, які вимушені залишати їхні домівки через війну Росії проти України.
«Люди, які виїжджають з України, стають об’єктами злочинних організацій. Вони ризикують піддатися сексуальній експлуатації або примусовій праці, коли пересуваються через країни транзиту або шукають роботу та житло в приймаючих країнах», - зауважують в ОБСЄ. У партнерстві з організацією Thomson Reuters, в ОБСЄ створили сайт-пам’ятку helpforukrainians.info, щоб допомогти українським біженцям бути пильними щодо ризиків торгівлі людьми та експлуатації.
Люди, які виїжджають з України, стають об’єктами злочинних організацій. Вони ризикують піддатися сексуальній експлуатації або примусовій праці, коли пересуваються через країни транзиту або шукають роботу та житло в приймаючих країнахОБСЄ
Зокрема, серед численних порад і рекомендацій, як бути обізнаними і залишатись в безпеці, ОБСЄ та Thomson Reuters рекомендують «намагатись не залишатися наодинці», постійно бути та переміщатись у товаристві інших осіб, збирати «якомога більше інформації про те, з ким ви подорожуєте, яким маршрутом і яким транспортним засобом ви поїдете, про пункт перетину кордону та адресу», а також «остерігатись пропозицій, які виглядають занадто добре, щоб бути правдою (наприклад, проживання на віллі біля моря або висока зарплата за некваліфіковану роботу)».
В організації зауважують: «будь-хто з цих людей може опинитися під загрозою торгівлі людьми, незалежно від соціального статусу, освіти, віку чи статі», а торговці людьми можуть використовувати різні тактики із залученням жінок або осіб, кому легко довіряти, щоб розпочати контакти із жертвами торгівлі людьми.
Про подібні ризики наголошували і в звіті Державного департаменту США в липні. «Цьогорічний звіт опубліковано в розпал безпрецедентної гуманітарної кризи. Безглузде продовження вторгнення Росії в Україну та її нищівні атаки по всій країні завдали неймовірного болю та страждань і змусили мільйони українських громадян та інших людей тікати в пошуках безпеки. Ми глибоко стурбовані ризиками торгівлі людьми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи внаслідок війни, а також ті, хто тікає з України, з яких приблизно 90 відсотків становлять жінки та діти», – мовиться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Також звіт Держдепу посилається на оцінки українських урядовців, згідно з якими, станом на кінець березня 2022 року російські війська переселили тисячі українців до Росії, у тому числі деяких у віддалені райони. Згідно з повідомленнями у пресі, багатьох із цих українців перевели примусово. Ці громадяни дуже вразливі до торгівлі людьми, мовиться у звіті.
Європейські країни, які приймають українських біженців, започаткували програми, спрямовані на захист українських біженців від потенційних торговців людьми. Зокрема, в Австрії, чий кордон перетнули у березні 2022 року 175 тисяч біженців, держава фінансувала інформаційні кампанії для біженців, просвітні кампанії для учнів у середніх школах, телевізійні програми та листівки, які роздавали біженцям у місцях їхнього перебування. Подібні кампанії проводили уряди Бельгії, Болгарії, Чехії, Польщі, Данії, Естонії та інших країн.
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Росія сподівається на допомогу Північної Кореї, щоб обійти санкції - експерти
Експерти кажуть, що Росія та Північна Корея, які перебувають під економічними санкціями, прагнуть допомогти одна одній, але на заваді цьому стають правила, встановленими міжнародним співтовариством.
Через п'ять місяців після вторгнення Росії в Україну, США та інші партнери послідовно вводять санкції проти РФ.
Так, у вівторок Велика Британія оголосила нові санкції проти російських чиновників. Кількома тижнями раніше, 28 червня, США вжили заходів проти 70 організацій, багато з яких належить до оборонної промисловості Росії.
Європейський Союз запровадив шостий раунд санкцій, які стосуються центрального банку Росії, вищих посадових осіб та експорту нафти, а 17 липня запропонував сьомий пакет санкцій, який обмежує торгівлю російським золотом та включає розширений список товарів і технологій подвійного призначення.
Порушення санкцій
Не маючи союзників, Москва намагається встановити нові економічні відносини.
Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив в інтерв’ю російській щоденній газеті “Известия” 19 липня, що Москва може найняти північнокорейських робітників для відновлення зруйнованого війною українського Донбасу, який зараз значною мірою перебуває під контролем Росії. Згідно з The Moscow Times, Пхеньян виявив інтерес до імпорту товарів, вироблених у регіоні.
«Це лише показує ступінь ізоляції [президента Росії Володимира] Путіна. Тепер він змушений звернутися до Північної Кореї», — зауважив того ж дня Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій.
Корейська служба Голосу Америки звернулася до посольства Росії у Вашингтоні та МЗС у Москві з проханням прокоментувати слова Мацегори, але не отримала відповіді. Служба також зв’язалася з представництвом Північної Кореї при ООН з проханням підтвердити зауваження Мацегори, але не отримала відповіді.
Рада Безпеки ООН, постійним членом якої є Росія, у грудні 2017 року прийняла резолюцію, яка забороняє державам-членам наймати північнокорейських працівників у відповідь на запуск Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети за місяць до цього.
Потребуючи іноземної валюти, Пхеньян відправляв північнокорейських робітників до Росії, щоб заробити гроші і повернутись. За оцінками США, до введення санкцій ООН у Росії перебували 30 000 північнокорейських робітників. Багато хто залишився в Росії і працював за студентськими або туристичними візами. У звіті, поданому в ООН у березні 2020 року, Росія визнала, що в країні залишаються 511 північнокорейців.
"Москва порушувала санкції проти Північної Кореї з того моменту, як Росія проголосувала за них", - заявив Ентоні Руджеро, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. Але зауваження Мацегори свідчать про готовність «відверто виступати за таке порушення», за словами Брюса Клінгнера, старшого наукового співробітника Heritage Foundation.
Сергій Радченко, історик холодної війни зі Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса, сказав: «Тепер, коли Росія сама перебуває під санкціями, у неї, очевидно, немає причин дотримуватися будь-яких обмежень».
Відновлена співпраця
Експерти бачать взаємну вигоду у зростаючій співпраці між Росією та Північною Кореєю, які готові порушувати правила та зневажати нормами, встановленими США та іншими країнами.
Патрісія Кім, співробітник вашингтонського Інституту Брукінгса, який спеціалізується на Східній Азії, сказала: «Дві держави бачать чіткі паралелі у своїх відповідних ситуаціях і поділяють спільну справу у протистоянні санкціям і очолюваному США «західному порядку».
Вона продовжила: «Цілком імовірно, що ми побачимо поглиблення дипломатичних, економічних і, можливо, навіть військових зв’язків між Північною Кореєю та Росією в найближчі місяці, оскільки обидві держави стикаються з глобальною ізоляцією».
Гаррі Казіаніс, президент проекту «Країни-ізгої», який називає себе двопартійним аналітичним центром з питань національної безпеки, сказав, що співпраця «не буде дивною, оскільки і Москва, і Пхеньян настільки ізольовані, що намагатимуться працювати разом у будь-який можливий спосіб».
Колись дружні відносини між Москвою та Пхеньяном погіршилися після розпаду Радянського Союзу, але війна в Україні знову зближує їх, кажуть аналітики.
Невдовзі після початку війни в лютому Північна Корея захищала вторгнення Росії в Україну. У березні разом із Білоруссю, Еритреєю та Сирією, Пхеньян проголосував проти резолюції ООН, яка вимагає від Росії припинити вторгнення.
14 липня, перед заявою Мацегори, Пхеньян визнав незалежність двох підтримуваних Росією регіонів – самопроголошених Донецької та Луганської народних республік на Донбасі в Україні.
Через п'ять днів Міністерство закордонних справ Північної Кореї виступило із заявою, у якій говориться, що її відносини з Москвою «досягають нової стратегічної висоти».
«Послаблення ліберально-демократичного порядку»
Кен Гауз, директор програми Adversary Analytics у некомерційній дослідницькій та аналітичній організації CNA, сказав, що слова Мацегори показують, що «росіяни зосереджені на послабленні ліберально-демократичного порядку, на тому, як міжнародна спільнота влаштована для підтримки національних інтересів США, з російської точки зору».
Він додав, що Росія та Китай «збираються відрізати частини міжнародної спільноти», такі як Північна Корея, «яка не хоче мати справу зі США та всіма їхніми правилами», до своєї сфери впливу.
Росія також звернулася до Ірану за зброєю для використання у війні в Україні, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня.
Патрік Кронін, голова безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону Каліфорнійського Інституту Хадсона, сказав: «Росія прагне показати, що вона утримує ініціативу у війні з Україною, і для цього їй потрібен будь-який партнер, щоб протистояти ізоляції від міжнародного співтовариства.
Він продовжив: «Держава-ізгой допомагає іншій державі-ізгою підсумовувати транзакційні відносини».
Забігаючи вперед, сказав Кронін, Пхеньян міг би забезпечити «дешеву робочу силу», тоді як Москва постачала енергію та продовольство. Він додав: «Існує потенціал для міцнішого військово-технологічного партнерства, яке може допомогти Північній Кореї з її зростаючим арсеналом ядерної зброї».
Згідно з оцінками, Північна Корея завершила підготовку до свого сьомого випробування ядерної зброї.
Семюель Уеллс, дослідник холодної війни в Центрі Вільсона, сказав: «Такий інтерес до економічної співпраці може бути пробним пострілом», але це «безперечно вказує на обмеження [використання] санкцій для політики. "
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