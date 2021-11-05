ООН заявляє про ріст цін на деякі продукти харчування

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оприлюднила індекс продовольчих цін, який відображує світові ціни продовольчого кошика. Дані вказують, що у жовтні вартість продовольчого кошика зросла на 3% порівняно з вереснем.

Індекс організації щодо цін на зернові зріс на 3,2% у жовтні порівняно з попереднім місяцем, а ціна на пшеницю виросла на 5% на тлі зниження врожаю від основних експортерів пшениці, зокрема Канади, Росії та США. ФАО також зафіксувала, що міжнародні ціни на інші основні зернові зросли.

BBC також вказує, що у ФАО заявили, що ціни на продукти зросли на понад 30% протягом останнього року, сягнувши найвищого рівня за 10 років. Як відзначається фактором зростання цін є проблеми каналів постачання, високі ціни на сировину, закриття підприємств та політична напруга.

Дана агенція ООН також заявила у жовтні, що ціна рослинної олії досягла рекордного зростання на 9,6%, зростаючи четвертий місяць поспіль. У ФАО стверджують, що зростання цін на рослинну олію було "в основному підкріплено занепокоєнням щодо зниження виробництва в Малайзії через триваючу нестачу робочої сили мігрантів".

Ціни на молочні продукти зросли на 2,5%, а на м’ясо впали на 0,7%, що стало третім зниженням за місяць.

У США критики адміністрації Байдена покладають на неї відповідальність за зростання цін на продукти.

"Звичайне американське домогосподарство зараз щомісяця витрачає на $175 доларів більше на їжу, пальне, та житло. Ціна галону пального зросла на 58% з минулого року. Крайні ліві заходи Джо Байдена підвели середній клас у США", - відзначили у жовтні республіканці у Палаті представників.

"Сплеск інфляції, особливо зростання ціни їжі та пального, стає гіршим. З подорожчанням продуктів, пристойна якість життя стає недосяжною. Масивні цінники, які супроводжують соціалістичну політику є головною причиною цієї проблеми", - твітувала конгресвуман-республіканка Мішель Стіл.

Раніше адміністрація США заявила про заходи спрямовані на зниження цін деяких продуктів. Наприклад, у Байдена поклали відповідальність за зростання цін на м'ясо на виробників.

Як повідомляли Yahoo! News, у вересні один із радників Байдена також назвав зростання цін на продукти нормальним за винятком цін на м'ясо та м'ясо птиці. У вересні видання відзначало, що Білий дім заявляв, що зростання цін є тимчасовим явищем та поступається ситуації перед обранням Рональда Рейгана президентом у 1980-му році.

У статті використано матеріали Associated Press, Reuters, Wall Street Journal, BBC, Reuters.

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