Майже 70% американців задоволені процесом вакцинації у США

Переважна більшість американців – 68% задоволені перебігом вакцинації в країні. Такими є дані опитування, проведеного Gallup у березні. А це на 24% більше, ніж показники лютого. В січні, для порівняння, ця цифра складала лише 34%.

Найбільше процесом вакцинації задоволені особи віком 65 років та старше (77%).

Опитування було проведене після того, як адміністрація Байдена заявила, що завчасно виконала свою обіцянку зробити 100 мільйонів щеплень у перші 100 днів в офісі, та оголосила нову мету – 200 мільйонів щеплень до кінця перших ста днів президентства Байдена.

Зріс також відсоток людей, які висловили готовність отримати щеплення – до 74% у порівнянні з 50% у вересні.

З тих, хто менш готовий отримати вакцину, 23% сказали, що хочуть спершу почекати і переконатись у безпечності вакцини. 20% опитаних заявили, що не вважають, що вірус матиме тяжкий вплив на їх здоров’я у разі зараження.

Опитування Gallup було проведено серед 3905 дорослих американців у віці 18 років та старше від 15 березня по 21 березня. Похибка складає близько 2%.

Центри з контролю та профілактики захворювань звітують, що американці отримали понад 145 мільйонів доз вакцини. 28,6% відсотка населення отримали принаймні одну дозу, а 15,8% вакциновані повністю.

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