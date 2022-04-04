Орбан, перемігши на виборах, докоряє керівникам ЄС і Зеленському

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здобув право на четвертий поспіль термін на посаді після того, як його права партія Фідес зібрала найбільше голосів в результаті голосування на парламентських виборах 3 квітня.

Ці угорські вибори перебували під особливою увагою зокрема через те, що урядова партія вела виборчу кампанію, виправдовуючи співпрацю Будапешта з Москвою, та критикуючи Європейський Союз.

Угорщина - член ЄС і НАТО, але Віктор Орбан за понад 12 років при владі розбудував приязні відносини з російським правителем Володимиром Путіним і домігся внутрішніх змін в країні, які Європейський Союз назвав невідповідними європейським принципам і цінностям.

Лідер угорської опозиції Петер Маркі-Зай визнав поразку, але поскаржився на «нерівність» умов та заявив: «Ми і надалі маємо застереження щодо того, чи ці вибори були вільні й демократичні».

Критики Орбана стверджують, що партія Фідес має майже повний контроль над ЗМІ і маніпулює ресурсами, які отримує від Європейського Союзу.

Національна виборча комісія Угорщини повідомила, що попередні результати голосування дають Фідес 135 парламентських мандатів - дві третини місць, в той час як опозиційне об’єднання партія матиме 56 місць.

Віктор Орбан, перераховуючи у неділю своїх опонентів, назвав «бюрократів» ЄС у Брюсселі та українського президента Володимира Зеленського, який гостро критикував угорську позицію на тлі російської війни.

«Цю перемогу також запам’ятають на все наше життя, можливо тому, що нам довелося боротися з переважаючими силами супротивників: лівих сил вдома, міжнародних лівих повсюди, з брюссельськими бюрократами, з імперією Сороса і з усіма її грошима, з провідними міжнародними засобами масової інформації і, зрештою, навіть з українським президентом», - проголосив Орбан, оцінюючи попередні результати виборів.

Угорщина засудила російське вторгнення в Україну, прийняла понад півмільйона українських біженців і бере участь у санкційному режимі ЄС, щодо Москви.

Але Віктор Орбан досі наполягав, що його уряд не пропускатиме через свою територію західну військову допомогу для України, щоб, як він стверджував, не дати втягнути Угорщину у війну з Росією.

Президент Зеленський жорстко критикував владу у Будапешті і виокремив угорського прем'єр-міністра у відеопромовах на самітах НАТО і ЄС минулого місяця.

«Сьогодні Будапешт не працює на мир в Україні», - двояко натякав український президент керівникам країн НАТО, вказавши, що Україна отримує допомогу «від окремих членів альянсу».

Згодом того ж дня вже у промові перед керівниками ЄС Зеленський відверто виокремив угорського керівника запитавши: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»

Угорська проблема для Європи

Коментатори й журналісти вказують, що збереження влади Віктора Орбана в Угорщині і продовження його політики, яку він назвав «неліберальною демократією», створює проблеми для ЄС і НАТО.

58-річний Орбан почав політичну кар’єру як палкий антикомуніст і прихильник інтеграції Угорщини в ЄС і НАТО, але зараз його частіше називають «консервативним націоналістом», який ставить «політичний прагматизм», національні і так звані традиційні цінності вище принципів верховенства закону та захисту особистих свобод, на яких наполягає Євросоюз.

Газета New York Times порівнює Орбана з сербським керівником Александром Вучичем, який також сподівався на виборчу перемогу минулої неділі.

«Під владою цих двох жорстких правителів обидві країни за останнє десятиліття різко зменшили простір для критики урядів у ЗМІ, перетворивши телеканали на гучномовці для пропаганди і просуваючись до авторитарного правління. Обидва вони налагодили тісні відносини з Путіним», - вказує часопис.

Редакторка Бі-Бі-Сі з питань Європи Катя Адлер вважає, що близькість Орбана і Путіна стала особливо проблематичною для ЄС на тлі кривавої російської війни в Україні, коли Брюссель докладає зусиль, щоб виступати єдиним фронтом.

«Здобувши свіжу виборчу перемогу Віктор Орбан надалі залишатиметься непередбачуваною колючкою в тілі ЄС і НАТО», - пише вона.