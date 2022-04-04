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Орбан, перемігши на виборах, докоряє керівникам ЄС і Зеленському
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здобув право на четвертий поспіль термін на посаді після того, як його права партія Фідес зібрала найбільше голосів в результаті голосування на парламентських виборах 3 квітня.
Ці угорські вибори перебували під особливою увагою зокрема через те, що урядова партія вела виборчу кампанію, виправдовуючи співпрацю Будапешта з Москвою, та критикуючи Європейський Союз.
Угорщина - член ЄС і НАТО, але Віктор Орбан за понад 12 років при владі розбудував приязні відносини з російським правителем Володимиром Путіним і домігся внутрішніх змін в країні, які Європейський Союз назвав невідповідними європейським принципам і цінностям.
Лідер угорської опозиції Петер Маркі-Зай визнав поразку, але поскаржився на «нерівність» умов та заявив: «Ми і надалі маємо застереження щодо того, чи ці вибори були вільні й демократичні».
Критики Орбана стверджують, що партія Фідес має майже повний контроль над ЗМІ і маніпулює ресурсами, які отримує від Європейського Союзу.
Національна виборча комісія Угорщини повідомила, що попередні результати голосування дають Фідес 135 парламентських мандатів - дві третини місць, в той час як опозиційне об’єднання партія матиме 56 місць.
Віктор Орбан, перераховуючи у неділю своїх опонентів, назвав «бюрократів» ЄС у Брюсселі та українського президента Володимира Зеленського, який гостро критикував угорську позицію на тлі російської війни.
«Цю перемогу також запам’ятають на все наше життя, можливо тому, що нам довелося боротися з переважаючими силами супротивників: лівих сил вдома, міжнародних лівих повсюди, з брюссельськими бюрократами, з імперією Сороса і з усіма її грошима, з провідними міжнародними засобами масової інформації і, зрештою, навіть з українським президентом», - проголосив Орбан, оцінюючи попередні результати виборів.
Угорщина засудила російське вторгнення в Україну, прийняла понад півмільйона українських біженців і бере участь у санкційному режимі ЄС, щодо Москви.
Але Віктор Орбан досі наполягав, що його уряд не пропускатиме через свою територію західну військову допомогу для України, щоб, як він стверджував, не дати втягнути Угорщину у війну з Росією.
Президент Зеленський жорстко критикував владу у Будапешті і виокремив угорського прем'єр-міністра у відеопромовах на самітах НАТО і ЄС минулого місяця.
«Сьогодні Будапешт не працює на мир в Україні», - двояко натякав український президент керівникам країн НАТО, вказавши, що Україна отримує допомогу «від окремих членів альянсу».
Згодом того ж дня вже у промові перед керівниками ЄС Зеленський відверто виокремив угорського керівника запитавши: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»
Угорська проблема для Європи
Коментатори й журналісти вказують, що збереження влади Віктора Орбана в Угорщині і продовження його політики, яку він назвав «неліберальною демократією», створює проблеми для ЄС і НАТО.
58-річний Орбан почав політичну кар’єру як палкий антикомуніст і прихильник інтеграції Угорщини в ЄС і НАТО, але зараз його частіше називають «консервативним націоналістом», який ставить «політичний прагматизм», національні і так звані традиційні цінності вище принципів верховенства закону та захисту особистих свобод, на яких наполягає Євросоюз.
Газета New York Times порівнює Орбана з сербським керівником Александром Вучичем, який також сподівався на виборчу перемогу минулої неділі.
«Під владою цих двох жорстких правителів обидві країни за останнє десятиліття різко зменшили простір для критики урядів у ЗМІ, перетворивши телеканали на гучномовці для пропаганди і просуваючись до авторитарного правління. Обидва вони налагодили тісні відносини з Путіним», - вказує часопис.
Редакторка Бі-Бі-Сі з питань Європи Катя Адлер вважає, що близькість Орбана і Путіна стала особливо проблематичною для ЄС на тлі кривавої російської війни в Україні, коли Брюссель докладає зусиль, щоб виступати єдиним фронтом.
«Здобувши свіжу виборчу перемогу Віктор Орбан надалі залишатиметься непередбачуваною колючкою в тілі ЄС і НАТО», - пише вона.
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- Голос Америки
В ООН шоковані вбивствами цивільних в Бучі та закликають до притягнення винних до відповідальності
«Я глибоко шокований зображеннями цивільних, вбитих в Бучі в Україні. Необхідно, щоб незалежне розслідування призвело до настання відповідальності», - написав у себе в Твіттері Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
До правосуддя закликала і посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
«В жаху від зображень та розповідей, які надходять з Бучі, України. За цю жорстокість настане відповідальність та правосуддя», - написала дипломатка у себе в Твіттері.
У вівторок відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де одним з ключових обговорюватиметься питання дій російських військових у Бучі.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.). За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".
Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.
Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.
Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.
В матеріалі використані джерела ООН
- Голос Америки
Британія та Німеччина обіцяють нові санкції проти РФ та більше допомоги Україні на тлі "звірств" російської армії на Київщині
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країни Заходу можуть погодити нові санкції проти Росії найближчими днями через "звірства", скоєні російськими військовиками на Київщині, повідомляє Reuters.
Він додав, що президент Росії Володимир Путін та його прибічникі "відчують наслідки" своїх дій і додав: "Ми продовжимо надавати Україні зброю, щоб держава могла захищатись від російського вторгнення".
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав убивства цивільного населення в Бучі та Ірпені "мерзенними" і сказав, що це слугує свідченням воєнних злочинів в Україні.
"Я зроблю все у моїх силах, щоб заморити (starve - ред.) путінську воєнну машину", - сказав Джонсон і додав: "Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, так само як гуманітарну допомогу для тих, хто потребує її".
В інтерв'ю американському телеканалу CBS президент України Володимир Зеленський назвав дії російської армії на Київщині геноцидом. "Це геноцид, це винищення цілої нації та народу. Ми - громадяни України, і ми не хочемо підкорятись політиці Російської Федерації. Це причина того, що нас знищують і вбивають", - сказав Зеленський у програмі Face the Nation.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах проти цивільного населення і фото й відео із тімами загиблих мирних жителів Бучі та Ірпеня назвали "очевидною провокацією" і "спланованою медіакампанією", пише "Настоящее время".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Вашингтон документує воєнні злочини армії РФ в Україні "надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям". А правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
Як пише "Радіо Свобода", у перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.
На шокуючих кадрах, зроблених агентствами Reuters, AFP та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці.
УВАГА! Подальші фото можуть шокувати
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", "Настоящее время"
- Голос Америки
США запровадять проти Росії додаткові санкції «дуже скоро» - речник Держдепартаменту
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії. Про це він сказав в програмі каналу MSNBC. Такими, що розбивають серце, назвав він зображення, які надходять з Бучі, та додав, що США вже дійшли висновку, що російські військові здійснюють воєнні злочини проти українців.
«Ми збираємо інформацію. По-перше, щоб пролити світло на те, що насправді відбувається. По-друге, щоб переконатися, що ті, хто скоїв ці звірства та ті, хто віддавав відповідні накази, будуть притягнуті до відповідальності», - додав він.
«Коли йдеться про санкції, ми завжди говорили, ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх тих поряд з ним, в тому числі олігархів та ставлеників, які підживлюють цю війну вибору проти України, допоки Кремль не вдасться до деескалації, допоки насильство не припиниться, допоки ці звірства не припиняться…Так що я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додатковий тиск», - сказав Прайс.
В маеріалі використані матеріали MSNBC
- Голос Америки
Україна потерпає під бомбами у святотатській війні – папа Франциск
Папа Франциск у своєму недільному зверненні у Флоріані на Мальті осудив війну Росії проти України, назвавши її святотатством. Понтифік закликав вірян молитися за мир.
Він сказав, ті, хто слухає, повинні замислитись про «гуманітарну трагедію замученої України, яка досі потерпає під бомбами у святотатській війні».
Також під час перельоту на Мальту папа Франциск сказав пресі, що розглядає запрошення мера Києва Кличка відвідати Київ та висловив готовність Ватикану допомагати Україні.
Після отримання запрошення від Кличка Франциск підтвердив його близькість до «страждань міста, його людей, тих, хто був вимушений втікати та тих, кому наказують здійснювати військові дії».
Понтифік неодноразово закликав припинити війну в Україні. Він навіть відвідав посольство Росії в Італії, щоб висловити своє занепокоєння на початку російського вторгнення, що не є звичайним протоколом Папи.
«В Україні ллються ріки крові та сліз. Це не просто військова операція, це війна, яка сіє смерть, руйнування та горе», - сказав Папа минулого місяця на площі Святого Петра у Ватикані.
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