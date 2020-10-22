У США відбудуться останні дебати Трампа та Байдена - ось на що варто звернути увагу

Президент США Дональд Трамп та колишній віце-президент Джо Байден зустрінуться на сцені президентських дебатів у четвер. Ці дебати є завершальними перед президентськими виборами 3-го листопада.

У ході їхньої попередньої зустрічі кандидати неодноразово перебивали один одного. Деякі американські політичні оглядачі описали дебати між Трампом та Байденом як найгіршу в історії дискусію кандидатів у президенти.

Подолання COVID-19, американські родини, расове питання в США, зміна клімату, національна безпека та лідерство​

Як раніше повідомляв "Голос Америки", напередодні організатори дебатів оголосили про деякі зміни в правилах. Зокрема, під час перших двох хвилин відповіді на питання кандидата, мікрофон опонента буде вимкнено. Таким чином, організатори планують не дозволити кандидатам перебивати один одного. Під час обговорення обидва мікрофони будуть включені.

Передвиборчий штаб Трампа виступив проти нових правил і звинуватив комісію, що організовує дебати, в упередженості. Штаб Трампа також розкритикував перелік тем дебатів, оголошених комісією, зауваживши, що зазвичай останні президентські дебати присвячено виключно питанням зовнішньої політики.

Штаб Байдена заявляє, що Трамп не хоче обговорювати питання відповіді на епідемію коронавірусу, хоча обидва кандидати погодились залишити вибір тем дебатів на розсуд ведучого.

"Я думаю, що має бути більше обмежень, щоб не дозволяти перебивати один одного. Але мені здається, Трамп натякає, що все це буде зосереджене на персональних атаках. Бо він не хоче говорити про те, чому він хоче забрати медичне обслуговування в той момент, коли ми в розпалі пандемії", - заявив Байден.

Комісія з організації дебатів повідомила, що їх ведуча, журналістка NBC News Крістен Уелкер, обрала такі теми для дебатів: подолання COVID-19, американські родини, расове питання в США, зміна клімату, національна безпека та лідерство.

Відповідно до загальнонаціональних опитувань, Байден випереджає Трампа із відривом до 10 відсотків

У вівторок в інтерв'ю Fox News президент США Дональд Трамп розкритикував Уелкер, назвавши її "цілком заполітизованою"та назва організаторів дебатів упередженими.

Вже понад 41 мільйон американців проголосували на виборах президента США поштою, або особисто. Чимало демократичних виборців, які підтримують Байдена, заявили, що хочуть бути одними з перших, хто проголосував за відставку Трампа. Республіканські виборці у ході опитувань часто повідомляли, що мають намір голосувати у день виборів особисто, як це було прийнято протягом десятиліть на національних виборах у США.

Вважається, що дебати в четвер можуть стати останнім і найкращим шансом Трампа змінити ситуацію. Відповідно до загальнонаціональних опитувань, Байден випереджає Трампа із відривом до 10 відсотків. У так званих штатах-гойдалках відрив менший на половину. Сьогоднішні дебати можуть бути шансом Трампа змінити ситуацію. У таборі чинного президента США, відзначають, що перед виборами 2016-го року, за даними опитувань, він також поступався кандидатці від Демократичної партії Гілларі Клінтон і вважався аутсайдером.

У таборі президента США, відзначають, що перед виборами 2016-го року, за даними опитувань, він також поступався кандидатці від Демократичної партії Гілларі Клінтон і вважався аутсайдером

Сам Трамп напередодні виборів, твердить, що обрання Байдена призведе до економічної "депресії", зашкодить відновленню економіки, та негативно вплине на подолання пандемії.

"Це вибори між супер відбудовою Трампа, яка відбувається вже зараз, і депресією Байдена. Якщо він переможе, наступить депресія, яку ви ще ніколи не бачили", - заявив Трампа, - "Це вибір між нашим планом вбити вірус і планом Байдена вбити американську мрію - він буде займатись саме цим!"

У Трампа пообіцяли примусити Байдена відповідати на питання не заявлені організаторами дебатів, а саме прокоментувати закиди, що син Байдена Хантер використовував зв'язки свого батька, коли він був віце-президентом, для укладення вигідних ділових угод в Україні та Китаї.

Поважне видання The Wall Street Journal закликало Байдена відповісти на питання щодо його сина.

"Більшість ЗМІ ігнорують імейли знайдені на лептопі Хантера Байдена, але це не значить, що вони не варті новин. Джо Байден має обов'язок відповісти на питання щодо зловживань впливом з боку його сина у та про його власні фінансові справи - зокрема щодо Китаю", - йдеться у редаційній статті видання, яку було оприлюднено у вівторок.

Джо Байден має обов'язок відповісти на питання щодо зловживань впливом з боку його сина у та про його власні фінансові справи - зокрема щодо Китаю

Білл Степ'єн, керівник передвиборчої кампанії Трампа, заявив цього тижня: "Якщо ЗМІ не будуть задавати Джо Байдену цих питань, президент буде, і Байдену не вдасться сховатись". Байден назвав питання щодо свого сина "кампанією з дискредитації" і заявив про відсутність порушень в ситуації навколо звинувачень щодо Хантера, який еребуваючи на посаді в українській газовій компанії, за повідомленнями американських новин, отримував 50 000 доларів США і більше на місяць.

Аарон Калл, тренер з дебатів в Університеті Мічигану, каже, що ставки у дебатах "знову набагато вищі для президента Трампа".

Калл заявив, що Трамп не може дозволити собі помилятись, бо кількість виборців, які ще не визначились дуже мала, можливо не більша за 5% загального електорату.

При цьому, вважає експерт, очікування щодо виступу Трампа на сцені дебатів менші через його слабкий виступ на попередніх дебатах.

"Якщо він виступить сильно, це може дозовлити прибрати коронавірус із заголовків ЗМІ хоча б на короткий проміжок часу".

Що стосується Байдена, Калл сказав: "З огляду на його стабільну позицію на виборчих дільницях, Байденові не потрібен зірковий виступ, або щось подібне до цього. Його кампанії подобається нинішня ситуація у виборчій гонці, і там будуть раді, якщо статус кво буде тривати якомога довше".

"Як і під час останніх дебатів, він повинен бути обережним, щоб не допустити серйозної обмовки, яка би змінила загальний тон дебатів у цей небезпечний час", - говорить Калл.

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