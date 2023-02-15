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- Голос Америки
ЗСУ матимуть "дійсно хороші шанси" під час контрнаступу навесні завдяки допомозі Заходу - Остін
Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
"Росія продовжує кидати у бій велику кількість додаткових людей, ці люди погано підготовлені й оснащені, й через це ми бачимо, що вони зазнають великих втрат. І ми, ймовірно, продовжуватимемо бачити це, - підкреслив Остін. - Це їхня перевага - велика кількість людей. Наша мета - переконатись, що ми надаємо Україні додаткові можливості, щоб вони не лише могли бути дещо успішними, а й мали рішучу [перевагу] на полі бою у їхньому майбутньому контрнаступі".
Саме тому США і союзники надають Києву різноманітну потужну техніку, як-то Bradley, Stryker, Leopard, щоб це дало додаткові можливості ЗСУ іти у наступ і звільняти українські території. Так міністр оборони США відповів на запитання журналіста про те, чи встигнуть нові пакети західної допомоги прибути до України до початку ймовірного нового наступу Кремля.
"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити можливості, а не лише платформу, - сказав він. - Тому для кожної системи озброєння, яку ми надаємо, ми проводимо підготовку для військових у роботі з цією системою, ми надаватимемо додаткове тренування щодо маневрування, інтеграції [роботи систем], технічного забезпечення та ремонту".
"З такими додатковими можливостями [...] я думаю, що вони матимуть дійсно хороші шанси досягти досить значних змін на полі бою", - пояснив високопосадовець.
Раніше Голос Америки повідомляв, що рішень про надання Україні винищувачів за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" у Брюсселі не було. Натомість Остін підкреслив, що союзники зосередились на об'єднанні іншої наданої військової техніки та на посиленні ППО в Україні.
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- Голос Америки
Столтенберг: зараз Україна має "вікно можливостей": щоб змінити баланс у війні
Війна Росії в Україні є "війною на виснаження" і саме зараз Україна має можливість змінити баланс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції, за результатами засідання міністрів оборони країн НАТО в середу в Брюсселі.
Столтенберг наголосив, що "швидкість надання допомоги" Україні є важливою і відзначив нові зобов'язання союзників із безпекової підтримки.
"Майже рік минув з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Найбільший конфлікт в Європі з Другої світової війни, - сказав Столтенберг, - і не видно ознак, що Росія готується до миру. Навпаки, Росія розпочинає нові напади".
"Україна має вікно можливостей, щоб змінити баланс і час - важливий", - додав він. "Це стає війною на виснаження, а війна на виснаження - це війна логістики", - каже посадовець.
Перед засіданням міністрів НАТО, президент України Володимир Зеленський також наголошував на важливості пришвидшити поставки зброї до України.
Серед інших питань, про які говорили союзники в рамках засідання НАТО - пришвидшення виробництва боєприпасів для поповнення запасів НАТО, захист східного флангу Альянсу, вступ до НАТО Швеції та Фінляндії та інші.
- Голос Америки
Росія забрала на "перевиховання" більше 6000 дітей з України. Це може становити геноцид - Звіт
Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії, про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, підготованого за підтримки Державного департаменту США. Справжня кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть дослідники.
Дослідження виявило 43 установи, де утримують дітей з України, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Більшість цих таборів займаються проросійським "перевихованням", деякі проводять військові навчання для дітей а також перешкоджають поверненню дітей до батьків в Україні.
Дослідники виявили щонайменше два табори, де дітей передавали фостерним родинам в Росії, також батьків в Україні змушують підписувати дозволи на перебування їхніх дітей в таких таборах, і ці дозволи часто порушуються, зокрема коли йдеться про час перебування в таборах та процедуру повернення дітей до батьків. Серед прикладів порушень, дослідники наводять, повідомлення дитини, що умовою її повернення додому в таборі їй назвали повторне захоплення Росією міста Ізюм. Також батьки повідомляють, що табір "Мєдвєжонок", найбільший із виявлених, відмовився повертати дітей на невизначений термін, інші табори також затримують повернення дітей.
За словами дослідників, порушення дозволу, примусове перевезення дітей та відмова повертати дітей батькам можуть становити порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, закріплених, зокрема в Четвертій Женевській Конвенції, підписантом якої є і Росія, а також конвенції щодо геноциду.
Україна звинувачує Росію у викраденні дітей під час війни і докладає зусиль для їхнього повернення.
Посольство Росії у Вашингтоні назвало "абсурдною" заяву Держдепу, в якій Росію звинувачують" в примусовому вивезенні і депортації українських дітей".
- Голос Америки
Блінкен назвав умову досягнення миру в Україні - NPR
Мир в Україні має бути справедливим, тривким і поважати територіальну цілісність країни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи умови для досягнення миру у війні Росії проти України.
"Ніхто не хоче миру більше і швидше, ніж народ України, - сказав Блінкен в інтерв'ю NPR, опублікованому в середу, - бо саме він страждає від агресії. Однак мир має бути справедливим і тривким. Він має відображувати принципи Статуту ООН, які поважають територіальну цілісність України".
Блінкен додав, що попри поразки, Путін продовжує намагатись стерти Україну з мапи і підкорити її Росії.
Головний дипломат США також описав зусилля, яких США докладали, щоб запобігти війні, включаючи дипломатію з Росією: але відзначив: "Навіть в цей час, ми тихо забезпечували, щоб Україна має необхідні знаряддя, зброю, щоб протидіяти" вторгненню".
"Ми намагаємось забезпечити, що зі зміною ситуації на полі бою, ми можемо адаптуватись", - додав він.
Вже майже рік триває повномасштабне вторгнення Росії до України. Більше 50 країн координують безпекову допомогу Україні в рамках Координаційної групи з безпекової допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Дев'яте засідання групи відбулось цього тижня в Брюсселі.
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