ЗСУ матимуть "дійсно хороші шанси" під час контрнаступу навесні завдяки допомозі Заходу - Остін

Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Росія продовжує кидати у бій велику кількість додаткових людей, ці люди погано підготовлені й оснащені, й через це ми бачимо, що вони зазнають великих втрат. І ми, ймовірно, продовжуватимемо бачити це, - підкреслив Остін. - Це їхня перевага - велика кількість людей. Наша мета - переконатись, що ми надаємо Україні додаткові можливості, щоб вони не лише могли бути дещо успішними, а й мали рішучу [перевагу] на полі бою у їхньому майбутньому контрнаступі".

Саме тому США і союзники надають Києву різноманітну потужну техніку, як-то Bradley, Stryker, Leopard, щоб це дало додаткові можливості ЗСУ іти у наступ і звільняти українські території. Так міністр оборони США відповів на запитання журналіста про те, чи встигнуть нові пакети західної допомоги прибути до України до початку ймовірного нового наступу Кремля.

"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити можливості, а не лише платформу, - сказав він. - Тому для кожної системи озброєння, яку ми надаємо, ми проводимо підготовку для військових у роботі з цією системою, ми надаватимемо додаткове тренування щодо маневрування, інтеграції [роботи систем], технічного забезпечення та ремонту".

"З такими додатковими можливостями [...] я думаю, що вони матимуть дійсно хороші шанси досягти досить значних змін на полі бою", - пояснив високопосадовець.

Раніше Голос Америки повідомляв, що рішень про надання Україні винищувачів за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9" у Брюсселі не було. Натомість Остін підкреслив, що союзники зосередились на об'єднанні іншої наданої військової техніки та на посиленні ППО в Україні.