Понад півтори тисячі затриманих на демонстраціях на підтримку Навального в Росії

З Росії повідомляють, що поліція у середу 21 квітня заарештувала понад півтори тисячі учасників протестів на підтримку ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального.

Російська правозахисна служба ОВД-Инфо нарахувала загалом 1787 затриманих по всій країні, але найбільше у Санкт-Петербурзі - 806.

Олексій Навальний, найвідоміший критик президента Володимира Путіна, перебуває у в’язничній лікарні через погіршення стану здоров’я внаслідок понад трьох тижнів голодування.

Навальний, який минулого року став жертвою отруєння нервово-паралітичною речовиною, домагається, щоб до нього допустили його лікарів.

Кореспонденти зауважують, що протести, хоч і відбувалися у десятках міст, не були такими чисельними, як сподівалися організатори, оскільки російська влада оголошує будь-які несанкціоновані зібрання незаконними, і за непокору росіянам загрожують арешти, ув’язнення, штрафи, втрата роботи та інші покарання.

Агентство Reuters передає, що за даними поліції у Москві в «незаконних» демонстраціях брали участь 6000 людей, деякі журналісти кажуть про 10000 - 15000, а організатори подають цифру 60000.

Російські демонстрації відбувалися в день, коли президент Володимир Путін у промові перед членами двох палат російського парламенту звинуватив Захід у тому, що він назвав безпідставним «чіплянням» до Росії.

Путін жодним словом не згадав про Навального, ім’я якого він принципово намагається не вимовляти.

Він також проігнорував вияви міжнародної стурбованості небувалим стягуванням російських військ до України.

Дивіться також: Олексій Навальний: хто він? Відео