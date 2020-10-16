Британці вважають, що Росія поширює фальшиві новини про оксфордську вакцину від коронавірусу

У Великій Британії обговорюють те, що названо цілеспрямованою кампанією Росії з метою дискредитації вакцини від коронавірусу, яку розробили науковці Оксфордського університету.

Газета Times пише, що її розслідування виявило навмисне поширення, зокрема у контрольованих державою російських засобах масової інформації, повідомлень і карикатур, які буцімто відображають стурбованість людей можливим негативним впливом оксфордської вакцини.

Така брехня засадничо шкодить усім людям у світі...

Для аналізу часопис запросив зокрема фахівців, які досліджували російську пропагандистську і дезінформаційну війну проти України.

«Кампанія спрямована на країни, де Росія хотіла б продавати свою власну вакцину Спутнік-5, а також на західні країни», - доходить висновку Times.

Деякі карикатури, гасла та відеозображення натякають, або напряму стверджують, що оксфордська вакцина перетворює людей на мавп.

Times вважає, що така дезінформаційна кампанія «може зашкодити не лише оксфордській програмі, але й ширшим міжнародним намаганням захиститися від вірусу, заохочуючи прихильників теорій змов і тих, хто виступає проти будь-яких вакцин».

Газета цитує неназваного представника британського уряду, який сказав: «Така брехня засадничо шкодить усім людям у світі, і нам треба бути насторожі, щоб виявляти її й протидіяти цьому».

Виконавчий директор компанії AstraZeneca, яка причетна до випробувань і виробництва тієї вакцини, Паскаль Соріо, сказав британському часопису, що «дезінформування становить ризик для здоров’я суспільства».

«Я закликаю усіх використовувати надійні джерела інформації, вірити контролюючим органам і пам’ятати про величезну користь, яку вакцини та ліки приносять людству», - сказав керівник AstraZeneca.

Голова британського парламентського комітету у закордонних справах Том Туґендат сказав газеті Times, що він не має сумнівів у тому, що російська держава підтримує поширення дезінформації.

«Так відбувається завжди. Росія дуже централізована держава і припущення, що це роблять без схвалення когось з близького оточення, сміховинне», - вважає парламентарій.

Британські спецслужби раніше заявляли, що вони задіяні у захисті британських розробок вакцини від активних нападів.

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