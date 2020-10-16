ВООЗ закликає Європу до активніших дій для стримування коронавірусу

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюґе закликав Європу негайно вдатися до заходів проти пандемії коронавірусу у Європі, щоб врятувати сотні тисяч життів.

Застереження пролунало на тлі повідомлень про різке зростання кількості випадків COVID-19 і оголошень урядів багатьох європейських країн про нові карантинні заходи.

Вона (пандемія) має реальний потенціал значно погіршитися, якщо хвороба знову поширюватиметься серед старших людей

Франція, Італія, Польща, Німеччина та інші країни зареєстрували рекордні щоденні показники кількості заражених.

«Осінньо-зимовий період у Європі позначений збільшенням щоденних випадків зі зростаючою швидкістю і відповідно - ростом відсоткових зростань щоденних смертей», - проголосив він 15 жовтня.

Щодня у Європі зараз реєструють близько 100 тисяч нових випадків COVID-19.

Клюґе пояснив, що високі показники частково відображають збільшення кількості аналізів на коронавірус зокрема серед молоді.

Він також сказав, що нижчу ніж під час першої весняної хвилі пандемії смертність також можна пояснити зокрема поширенням вірусу у менш вразливих категоріях населення.

«Але вона (пандемія) має реальний потенціал значно погіршитися, якщо хвороба знову поширюватиметься серед старших людей унаслідок контактів між поколіннями», - застеріг Ганс Клюґе і наголосив, що настала «пора діяти».

Він подав наукові прогнози фахівців, згідно з якими пом’якшення карантинних заходів може у січні 2021 року спричинити рівні смертності, які у 4 - 5 разів перевищуватимуть рівні зареєстровані у квітні цього року.

Ганс Клюґе також стверджував, що «такі прості заходи як поширене носіння масок (на рівні 95% замість теперішніх 60%) разом з суворішим контролем масових зібрань у громадських та приватних місцях можуть станом на 1 лютого зберегти до 281 000 життів у 53 країнах регіону».

«Головний заклик до урядів полягає у тому, щоб вони зараз не тягнули з порівняно невеликими діями, щоб уникнути тих болісних і руйнівних дій, які ми бачили раніше», - додав він.

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