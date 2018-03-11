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США

Трамп запропонує озброїти шкільних вчителів

Білий дім планує оприлюднити заклик до штатів США розглянути збільшення вікових обмежень на придбання певних видів вогнепальної зброї та порекомендує дозволити співробітникам шкіл носити приховану зброю. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації США.

План також включатиме підтримку президентом США заборони на продаж та володіння "бамп стоками", спеціальними пристроями, які дозволяють перетворити деякі види неавтоматичної зброї на автоматичну та стріляти чергами. У міністерстві юстиції США раніше заявили, що внесли на розгляд законопроект, який забороняє "бамп стоки".

Дивіться також: Трамп критикам закону щодо тарифів: Я захищаю інтереси американських виробників

Трамп критикам закону щодо тарифів: Я захищаю інтереси американських виробників. Відео
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Трамп критикам закону щодо тарифів: Я захищаю інтереси американських виробників. Відео

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