В Сенаті доопрацьовують пакет нових санкцій проти Росії

В вересні Сенат може розглянути законопроект, покликаний стримати Росію від втручання у вибори США, повідомляє Bloomberg.

Наразі проект доопрацьовується, щоб мінімізувати небажані наслідки для світової економіки від автоматичного запровадження санкцій, що стосуються боргу та енергетики Росії.

"Ми хочемо бути впевненими, що шкоду обмежено економікою Росії і вплив на інших стримується", - заявив сенатор Кріс Ван Голлен.

Законопроект, внесений на розгляд Сенату в січні сенатором від Демократичної партії Ван Голленом та сенатором-республіканцем Марко Рубіо передбачає запровадження санкцій у тому випадку, якщо директор Національної розвідки США Ден Коутс у своєму звіті підтвердить, що Росія втручається до проміжних виборів США, запланованих на листопад.

В законопроекті передбачається запровадження санкцій на операції з новими випусками російських державних облігацій, а також блокування операцій з акціями російських компаній, що працюють в сфері енергетики, включаючи такі компанії, як "Газпром" та "Роснєфть". Передбачається запровадження санкцій проти російських банків, частки в металургійному комплексі та проти російських посадовців.

Цього місяці Коутс попередив, що росіян відділяє "лише один клік" від втручання до виборів цього року, додавши, що "вони вишукують кожну можливість, незважаючи на партії" для того, щоб зашкодити процесу.

Зусилля з обмеження такого втручання спонукали конгресменів до запровадження ряду ініціатив. У вівторок Сенат США оприлюднив текст законопроекту, яким передбачено введення нових санкцій проти Росії, які торкнуться більш широкого кола фінансових операцій режиму Путіна. Співавторами нового пакету санкцій виступили ряд сенаторів від обох партій США, включаючи Джона Маккейна, Ліндсі Грема, Боба Менендеса, Корі Гарднера, Бена Кардина, і Джин Шахін.

Повідомлення про підготовку нового пакету санкцій вплинули на курс рубля та ціни на облігації РФ.

Перспектива прийняття законопроекту Ван Голлена-Рубіо залишається неоднозначною, хоча лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнел заявив, що Сенат планує розглянути цей законопроект і вказав комітету Сенату з міжнародних відносин і Комітету Сенату з банківської справи провести відповідні слухання.

Обидва комітети планують провести відповідні слухання у вівторок. Сенатор Коркер заявив, що законопроект, можливо, розглядатимуть наприкінці вересня.

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