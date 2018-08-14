Оприлюднено текст законопроекту США з новими санкціями проти Росії

У вівторок Сенат США опублікував текст законопроекту, яким передбачено введення нових санкції проти Росії, які торкнуться більш широкого кола фінансових операцій режиму Путіна. Новий пакет санкцій також містить обмеження транзакцій, пов'язаних з російським державним боргом, енергетичною сферою, імпортом урану, а також запроваджує додаткові санкції по відношенню до російських політиків і олігархів.

Наша розвідка постійно попереджала, що Путін продовжує втручатись у наші вибори та сіяти хаос

Законопроект підтримали сенатори від обох партій США, включаючи Джона Маккейна, Ліндсі Грема, Боба Менендеса, Корі Гарднер, Бен Кардин, і Джин Шахін

Законопроект, зокрема, передбачає складання окремого звіту США про особисті статки Путіна. Звіт міститиме оцінку чистої вартості та інформацію про джерела доходів Путіна, його сім'ї, включаючи активи, інвестиції, рахунки в банках, інші частки в бізнесу та відповідну інформацію про його фактичну власність.

Серед іншого, законопроект запроваджує обмеження на інвестиції до нових випусків боргових зобов'язань Росії, строк обігу яких перевищує 14 днів, а також заборону державним російським банкам діяти в США.

Ці заходи не сприяють нашим двостороннім відносинам

Очікується, що Палата представників почне розгляд законопроекту після поновлення роботи в вересні. Водночас, шанси на остаточне затвердження законопроекту не є однозначними, вважають у Bloomberg, адже нещодавно президент Дональд Трамп закликав до зміцнення відносин з Росією, а Міністерство фінансів США раніше виступило проти запровадження санкцій США на операції з державними борговими паперами Росії.

Прем'єр-міністр Росії Медведев різко відреагував на перспективу прийняття законопроекту і порівняв його до акту "економічної війни".

"Наша позиція стосовно обмежувальних заходів залишається незмінною. Ці заходи не сприяють нашим двостороннім відносинам", - заявив речник Кремля Песков коментуючи новий пакет санкції, повідомляє Reuters.

Наша мета – змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти Росії та Путіна допоки він не припинить втручатись у виборчі процеси в США

В своїх аргументах на користь законопроекту, сенатори-співавтори наголосили на необхідності притягнути Росію до відповідальності за її дії.

"Наша розвідка постійно попереджала, що Путін продовжує втручатись у наші вибори та сіяти хаос. Ці атаки зростатимуть до того, як його не змусять відповісти за них. Разом із колегами я представив нові санкції, щоб втримати російську агресію та захистити нашу демократію", – написав сенатор Джон Маккейн представляючи законопроект у Twitter на початку місяця.

За словами сенатора-демократа Боба Менендеса, йдеться про новий крок, мета якого – змусити Путіна зрозуміти, що "США більше не терпітимуть його поведінки".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що діючі санкції не змусили Росію не втручатись у майбутні проміжні вибори 2018 року. "Наша мета – змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти Росії та Путіна допоки він не припинить втручатись у виборчі процеси в США, здійснювати кібератаки проти американської інфраструктури, та не вийде з території України і не сіятиме хаос у Сирії", - відзначає Грем.

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