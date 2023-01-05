Спікера Палати представників не обрали і з 7-го разу. Маккарті не відступає

У Палаті представників конгресу США третій день поспіль відбуваються вибори спікера. У четвер група законодавців правого спрямування знову заблокувала обрання конгресмена від Каліфорнії Кевіна Маккарті на цю посаду – так вони висловили свій протест проти того, що він «недостатньо відданий» інтересам консерваторів.

Голосування у четвер дуже нагадували попередні два дні: Маккарті, законодавець з 16-річним стажем і нинішній лідер республіканців у Палаті представників, не набрав необхідної більшості, щоб стати новим лідером нижньої палати Конгресу, що складається з 435 членів.

У сьомому турі голосування його підтримав 201 республіканець, стільки ж, скільки було під час деяких попередніх шести голосувань у вівторок і середу. Йому не вдалося набрати більше голосів, хоча він і намагався запропонувати групі дисидентів нові поступки – зокрема, щодо правил, що регулюють роботу Палати представників.

У восьмому турі Маккарті не подавав жодних ознак того, що він відмовиться від боротьби за посаду, яка згідно з Конституцією США, зробить його третьою за значимістю офіційною особою у США після президента та віце-президента.

На новій 118-ій сесії Конгресу республіканці мають невелику перевагу над демократами (222-212), плюс одна вакансія, тобто Маккарті зможе отримати більшість голосів, лише якщо втратить підтримку максимум чотирьох республіканців.

Маккарті вже погодився з декількома вимогами правих законодавців. Зокрема, він погодився з тим, що навіть одного депутата достатньо, щоб розпочати голосування у Палати представників щодо звільнення спікера, якщо вони не схвалюють його роботу.

Він також пообіцяв надати деяким консерваторам ключові посади в комітетах, а також поставити на голосування в Палаті представників деякі з їхніх законодавчих пріоритетів. Серед них – встановлення обмежень на строк повноважень для законодавців і посилення прикордонного контролю, щоб стримати мігрантів без документів, які потрапляють до США через південно-західний кордон з Мексикою.

Без спікера Конгрес не може почати роботу

Оглядачі, навіть старожили, таких виборів не пригадують. Останній випадок, коли ані республіканець, ані демократ не були обрані на посаду спікера Палати представників у першому турі голосування, стався 100 років тому.

Робота Конгресу починається з обрання спікера в Палаті представників, без спікера законодавці, – новообрані або ті, що в результаті проміжних виборів залишилися в Палаті, - не можуть бути приведені до присяги.

Таким чином, нова республіканська більшість не може сформувати комітети Палати представників, щоб розпочати розгляд законодавства. Вони також не можуть розпочати обіцяне ними розслідування демократичної адміністрації президента Джо Байдена, не можуть взаємодіяти з виборцями у своїх округах.

Троє потенційних керівників комітетів Палати представників з питань національної безпеки – конгресмен Майкл МакКол, Майк Роджерс – із збройних сил і Майк Тернер – із розвідки, усі прихильники Маккарті, припустили, що затримка у виборі спікера Палати може поставити під загрозу національну безпеку США.

«Ми не можемо дозволити, щоб особиста політика поставила під загрозу безпеку Сполучених Штатів», – йдеться у заяві трьох законодавців.

За Маккарті агітує навіть Трамп, але і це не допомагає переконати консерваторів

Четверте голосування, за допомогою якого намагалися вийти з глухого кута, відбулося через кілька годин після того, як колишній президент США Дональд Трамп публічно закликав обрати спікером Палати представників Маккарті, законодавця, якого він назвав «мій Кевін».

Трамп попередив незначну республіканську більшість «не перетворювати великий тріумф на гігантську та ганебну поразку».

«Настав час святкувати, ти цього заслужив. Кевін Маккарті зробить хорошу роботу, і, можливо, навіть чудову роботу – просто дивіться!» – сказав Трамп.

Але нова заклики Трампа до "дисидентів", які виступають проти Маккарті, не мають ефекту, вони не змінили жодного голосу на користь Маккарті.

Конгресменка від Республіканської партії Лорен Боберт, яка входить до блоку проти Маккарті, заявила в середу в Палаті представників, що Трамп «повинен сказати Кевіну Маккарті: «Сер, у вас немає голосів, і настав час відкликати свою кандидатуру».

Байден сказав, що республіканська боротьба в Палаті представників «не моя проблема», але додав: «Я просто думаю, що це трохи соромно, що це займає стільки часу… а решта світу дивиться. Вони дивляться на те, знаєте, нам потрібно зібратися і почати діяти».

Невідомо, чи зможе Маккарті переконати достатню кількість дисидентів підтримати його. Двадцять дисидентів у середу проголосували за конгресмена Байрона Дональдса, законодавця від Флориди, який починає свій другий термін у Конгресі, і зробили те саме в сьомому турі голосування.

57-річний Маккарті, сам переконаний консерватор, роками прагнув очолити Палату представників. Протягом останніх кількох тижнів він неодноразово зустрічався зі своїми противниками-республіканцями, щоб отримати їхню підтримку, але безуспішно.

Незалежно від того, кого республіканці зрештою оберуть, ця особа замінить колишнього спікера Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка залишається членом Палати представників і віддала свої голоси за конгресмена Хакіма Джеффріса, нового лідера демократичної меншості в Палаті представників. Усі 212 демократів проголосували за Джеффріса в усіх семи голосуваннях за посаду спікера, але він не має шансів перемогти, оскільки жоден республіканець не планує голосувати за нього, щоб допомогти йому досягти 218 більшості.

Демократи, які останні два роки мали порівну місць з республіканцями в Сенаті 50 –50, отримали перевагу на загальнонаціональних виборах до Конгресу майже два місяці тому і матимуть більшість у верхній палаті 50-49 навіть після того, як сенаторка-демократка Кірстен Сінема оголосила, що тепер вона незалежна, але не змінить свою філософію голосування. Зазвичай, вона голосувала разом із законодавцями-демократами та Байденом.