Трамп виступив проти знесення «прекрасних» пам’ятників конфедератам у США

«Сумно бачити, як історію і культуру нашої величної нації розбивають на друзки, знімаючи прекрасні пам’ятники….Роберту Лі, Стоунволу Джексону…хто наступний – Вашингтон, Джефферсон?».

Так президент Дональд Трамп прокоментував повалення у кількох американських штатах цього тижня монументів конфедератів, які свого часу виступали за збереження рабовласництва.

У Twitter президент Трамп написав, що історію не можна змінити, а потрібно вивчати.

Трамп заявив, що прибирати з міст і парків «прекрасні статуї і монументи» – значить позбавляти країну свідчень її історії і культури.

Нова хвиля гніву американців на увіковічених у бронзі конфедератів вилилася через насильством на мітингах ультраправих і неонацистів минулими вихідними у Шарлоттсвілі.

Нагадаю, 32-річна жінка загинула після того, як молодик, прихильник ідеї зверхності білої раси, спрямував своє авто у натовп демонстрантів, які виступали проти мітингу прихильників ідеологій ненависті.

Цієї суботи у Бостоні пройде спірний так званий «мітинг свободи слова». Організатори на своїй сторінці у Facebook написали - не мають жодного стосунку до протестувальників у Шарлотсвіллі, і виступають проти домінування будь-якої однієї раси. Втім оглядачі вже помітили серед спікерів двох ультраправих активістів.

Мер міста раніше заявляв: «У Бостоні нема місця групам ненависті». Губернатор штату назвав події минулих вихідних у Вірджинії трагедією та актом терору. За словами місцевої влади, правоохоронці мають намір розігнати мітинг за перших ознак агресії.

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