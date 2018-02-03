«Меморандум Нуньєса» - удар по ФБР чи перемога Путіна?

Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо Дональда Трампа.

Згідно з текстом меморандуму, у його основу покладена інформація з так званого «досьє Трампа», складеного колишнім британським розвідником Крістофером Стілом. «Досьє» нібито підготовили на замовлення штабу суперниці Трампа на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У документі також ідеться про нібито незаконний запит ФБР на прослуховування в 2016 році розмов членів передвиборчого штабу Трампа, зокрема радника Картера Пейджа.

У п’ятницю розсекретити підготовлений республіканцями в Палаті представників меморандум дозволив сам президент Трамп.

«Те, що відбувається в нашій країні, – це сором… Багатьом людям у нашій країні має бути соромно», – сказав президент.

За даними ЗМІ, Трамп проігнорував застереження директора ФБР Крістофера Рея і схвалив публікацію меморандуму без жодних редакцій.

Меморандум на чотири сторінки був складений членами Комітету з розвідки Палати представників, однієї з трьох комісій Конгресу, які розслідують ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року в США. Він був написаний республіканцями-членами Комітету з питань розвідки, який очолює конгресмен Девін Нуньєс.

Тим часом, колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі прокоментував рішення Трампа розсекретити меморандум.



«І це все?», - написав у своєму Twitter колишній глава ФБР.



«Ганебний меморандум уводить (громадськість) в оману та вніс розкол в Комітет Палати представниківи з розвідки, підірвав відносини з судом FISA і непробачно розкрив деталі секретного розслідування щодо американського громадянина. Навіщо? ФБР та Мін’юст мусять продовжувати свою роботу», - заявив Комі.

У свою чергу, представники Республіканської партії поспішили виступити на захист меморандуму. Конгресмен Пол Ґосар від штату Аризона назвав відомості, що містяться в документі, «актом зради», повідомивши, що він готовий звернутися до Міністерства юстиції з вимогою «почати кримінальне переслідування зрадників» - організаторів політично мотивованого розслідування щодо Трампа.

Але деякі фахівці по-іншому оцінили меморандум і його оприлюднення.

Експерти-розвідники вказують, що все це зменшує довіру до урядових структур – і тим самим послаблює США.

«Нам необхідно пам’ятати ціль Путіна», - заявив колишній агент ЦРУ і речник Ради з нацбезпеки в адміністрації президента Обами Ніл Прайс. «Ціль (Путіна) полягає в поділі та розколі американського народу».

«Саме цього він прагнув і досягнув своєї мети понад усяке сподівання», - зазначив Прайс, вказуючи на меморандум. «Це точно те, що Путін мав на увазі».

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