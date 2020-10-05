Париж оголосили зоною підвищеної небезпеки через Covid-19

У французькій столиці оголосили найвищий рівень загрози через епідемію коронавірусу після того, як упродовж тривалого часу там зафіксовані підвищені рівні заражень.

Нові обмежувальні заходи у Парижі та в інших містах Франції, а також в низці інших країн Європи свідчать про неспроможність стримати нову хвилю коронавірусу, яка почалася наприкінці літа.

З вівторка на два тижні припиняють роботу паризькі бари, а ресторани зможуть працювати лише до 10 години вечора за умови впровадження додаткових санітарних обмежень.

Працівникам рекомендують «більше ніж будь-коли» віддавати перевагу роботі з дому, а університетські приміщення під час лекцій повинні бути заповнені не більш ніж на половину.

"Ці заходи, які необхідні, щоб стримати поширення вірусу, стосуватимуться Парижа і трьох прилеглих департаментів на період двох тижнів», - сказано в урядовому оголошенні.

Минулого тижня у великому місті Марселі на півдні Франції запровадили жорсткіші правила, заборонивши роботу ресторанів і барів, що викликало протести.

Тепер оголошено, що марсельські ресторани згодом зможуть відновити роботу, дотримуючись обмежень, як впроваджують у Парижі.

Смерть дизайнера Кензо

У неділю повідомили, що у Парижі від ускладнень пов’язаних з COVID-19 помер японський дизайнер Кензо Такада.

81-річний Кензо Такада перебував в американській лікарні в західному передмісті французької столиці.

«Париж сьогодні у траурі по одному із своїх синів», - написала мер Парижа Анн Ідальґо в Twitter.

Кензо був відомий зокрема тим, що поєднував японські та інші східні мотиви з мотивами різних культур у моді та в інших галузях.

Reuters нагадує, що американська газета New York Times 1973 року називала Такаду «дизайнером з однією з найбагатших уяв у світі», а його стиль «радісною етнічною мішаниною».

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