Франція дає мільйони американським науковцям для дослідження глобального потепління

Французький президент Еммануель Макрон утверджує своє лідерство у боротьбі з глобальними змінами клімату на противагу президентові Дональду Трампу, який вирішив, що США відмовляються від участі у Паризькій міжнародній угоді про зменшення викидів “парникових газів”, підписаній два роки тому.

Дональд Трамп висловлював сумніви щодо глобального потепління і казав, що Паризька угода не відповідає інтересам американського бізнесу, бо вимагає зменшення використання викопного палива та обмеження шкідливих для атмосфери викидів.

Макрон приймає у вівторок у Парижі керівників 50-ти країн, зокрема тих, що найбільше потерпають від різких змін клімату: Мексики, Перу, Мадагаскару та Чаду.

Після його рішення ми пришвидшили ратифікації. Більше й більше країн приєднуються та ратифіковують Паризьку угоду

У саміті “Одна планета” братиме участь також офіційна американська делегація, але її складатимуть лише представники посольства США у Франції.

Помітну роль на зустрічі відіграватимуть американські активісти - знаментості: актор Леонардо Ді Капріо та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер, а також чинний губернатор того штату Джеррі Браун.

Напередодні у Франції оголошено імена 18 науковців, 13 із них базовані в Америці, які виграли гранти, щоб приїхати до Франції і продовжувати дослідження, пов’язані з кліматичними змінами.

Фінансову програму назвали “Повернімо велич планеті” (Make Our Planet Great Again) з натяком на виборче гасло Трампа “Повернімо велич Америці” (Make America Great Again).

Президент Макрон оголосив конкурс у червні - одразу після того, як президент Трамп повідомив, що США припиняють участь у Паризькій кліматичній угоді.

Під час офіційної вечері напередодні паризького саміту Еммануель Макрон сказав, що навіть після рішення Трампа Паризька кліматична угода виявляє життєздатність: “Після його рішення ми пришвидшили ратифікації. Більше й більше країн приєднуються та ратифіковують Паризьку угоду. Для багатьох людей це був шок і вони сказали: це вперше країна вирішила вийти з угоди, отже вона справді під загрозою”.

Макрон закликає багатші країни та компанії відмовлятися від технологій, що забруднюють довкілля, щоб протидіяти глобальним змінам клімату.

