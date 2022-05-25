Держдеп: «паспортизація» - лише слабо замаскований крок Росії нав’язати свою волю народу України

Державний департамент США гостро засудив насильницькі дії Росії, спрямовані на «підкорення українців» на окупованих територіях України, що включають депортацію, «фільтрацію» та нав’язування російського громадянства.

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у приміщенні Державного департаменту у середу, 25 травня, речник установи Нед Прайс заявив, що США відомо про жорстокі дії на територіях України, які окупувала Російська Федерація на сході України.

«Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях», – сказав речник Державного департаменту.

Він заявив, що США «рішуче відкидає цей лише слабо замаскований крок, який є частиною спроб Росії підпорядкувати народ України, силою нав’язати свою волю».

Прайс порівняв ці дії з попередніми спробами Росії «сфабрикувати фальшиві референдуми, які покликані надати вигляд легітимності російському правлінню над частинами територій України». Він нагадав, що на таких сфальсифікованих голосуваннях чиновники, які мають підтримку Росії, «набирають понад 90%, 99% голосів».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України, які частково перебувають під російською окупацією.

У Києві різко протестують проти дій, які санкціоновані президентом Росії Володимиром Путіним, і які українська влада називає «незаконною паспортизацією», та порушенням міжнародних конвенцій щодо ведення війни.

«Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Офіційний Київ неодноразово наголошував, що примусова видача російських паспортів громадянам окупованих територій України здійснюється з метою «подальшої їхньої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле».

На середину лютого, перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України, Росія, за своїми офіційними даними, видала близько 800 тисяч паспортів громадянам України, що проживали на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Також практику роздачі російського громадянства Росія застосовує на інших окупованих територіях – в Криму, в Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії.

В інтерв’ю CNN, Євген Ярошенко, аналітик правозахисної організації Crimea SOS, пояснив, що російська політика «паспортизації» також може служити з метою забезпечення військовозобов'язаними для вторгнення Росії в Україну, адже після вручення російського паспорта, Росія може призивати громадянина окупованих територій до своєї армії вже як власного громадянина.

У статті використана інформація Радіо свобода, CNN.

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