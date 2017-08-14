Президент Колумбії проти військового втручання США у справи Венесуели

Віце-президент Майк Пенс зустрівся із застереженнями з боку президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса з приводу погрози президента Трампа застосувати військову силу проти Венесуели.

Виступаючи на спільній конференції із Сантосом у Картахені, Пенс не виключив застосування військової сили, хоча не сказав про це прямо.

Однак Пенс сказав колумбійському президенту, що США воліли б мирну розв’язку становища у Венесуелі.

Він заявив, що є багато можливостей, щоб чинити тиск на режим Мадуро, включно з економічним і дипломатичним тиском. Пенс запевнив Сантоса, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли Венесуела розпадатиметься і скочуватиметься до диктатури.

Він сказав, що криза у Венесуелі загрожує усьому континенту. Пенс заявив, що президент Трамп надіслав його до Латинської Америки, щоб заручитися регіональною підтримкою для потреб і допомоги венесуельського народу.

Сантос відповів, що жодна країна Південної Америки не прийме жодної форми американського військового втручання і що цього не можна навіть брати до уваги. Нагадуючи понад століття американського військового втручання по всій Латинській Америці, Сантос сказав, що жоден латинський лідер не хоче, щоб «ця примара» знову з’явилася.

Він визнав, що незаконна конституційна асамблея убиває демократичні інститути у Венесуелі і що «ми завжди шукаємо розв’язки шляхом переговорів, і понад усе, мирної розв’язки».

Сантос підкреслив, що «Америка є контитентом миру. Це країна миру. І такою збережімо її».

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