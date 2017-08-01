США підтримують прагнення Грузії вступити до НАТО - Пенс

"Тільки в 40 милях від місця де ми стоїмо - російські танки розташовані на окупованій території Південної Осетії. Росія окупувала одну п’яту території Грузії. Хочу чітко зазначити – Сполучені Штати Америки рішуче засуджують окупацію грузинської землі Росією", - заявив віце-президент США Майк Пенс відвідуючи спільні американсько-грузинські військові навчання, в яких задіяно близько 800 грузинських а також біля 1600 американських військових, повідомляють ЗМІ.

"Грузія для нас – стратегічний партнер. Ми підтримуємо вашу територіальну цілісність та ваше прагнення стати членом НАТО", - сказав віце-президент США Пенс відкриваючи зустріч з прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Квірікашвілі.

Він також відзначив, що Грузія дотримується цілей з фінансування оборони: "приємно бачити, що Грузія вже перевищує цільові витрати на оборону визначені НАТО на рівні два відсотки ВВП".

"Ми пишаємося дружбою та стратегічним партнерством з Грузією та її народом. Америка - насамперед, не означає Америка - наодинці", - наголосив Пенс.

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