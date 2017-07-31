США і Японія згідні щодо заходів проти Північної Кореї

Президент Дональд Трамп розпочав ряд дипломатичних нарад з Японією і Південною Кореєю щодо запусків міжконтинентальних балістичних ракет Північною Кореєю.

У понеділок він мав майже годинну телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. У заяві Білого дому сказано, що Трамп і Абе згідні з тим, що Північна Корея «становить серйозну і дедалі більшу пряму загрозу» Сполученим Штататм, Японії, Південній Кореї та іншим країнам, і що вони віддані справі збільшення дипломатичного й економічного тиску на КНДР.

Прем’єр-міністр Абе сказав репортерам, що він і американський президент повністю згідні щодо того, що «що слід вдатися до дальших дій».

Президент Трамп також намагався досягти президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який перебуває у відпустці, сказали американські посадовці.

Прем’єр-міністр Абе заявив, що його країна і Сполучені Штати сприятимуть конкретним заходам для посилення оборонних систем і для запевнення громадян обох країн, що вони можуть почувати себе безпечно перед лицем загрози з боку Північної Кореї.

Високопоставлені американські офіційні особи заявили в неділю, що час для розмов про дипломатичні наслідки найновішого ракетного випробування вже минув, оскільки небезпека міжнародному миру з боку Пхеньяна тепер очевидна всім країнам.

Також у неділю американські бомбардувальники пролетіли над Корейським півостровом, щоб продемонструвати військову силу, а віце-президент Пенс заявив, що США не відкидають «жодної із можливостей».

На форумі ООН голова Постійного представництва США Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати навіть не просять скликати екстрене засідання Ради Безпеки, як це було роблено при інших нагодах, тому що західні країни вже своє сказали. Тепер час, щоб Китай, як головний союзник і прихильник КНДР, вирішив, чи він вдасться до прямого впливу для стримання дій Пхеньяна.

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